Οικονομία | Ελλάδα

Μειώθηκε τον Αύγουστο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μειώθηκε τον Αύγουστο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
Μείωση 1,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024.

Μείωση 1,7% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023 είχε καταγραφεί μείωση 2,4%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,6% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 - Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 - Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 0,4% έναντι μείωσης 4,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η Κίμπερλι - Έρχονται προσλήψεις και ανταμοιβές - Ο άγνωστος κ. Σαράκης - Το μάθημα του Μωραΐτη

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

tags:
Βιομηχανία
ΕΛΣΤΑΤ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider