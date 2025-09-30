ΧΑ: Άνευρη συνεδρίαση και ήπιες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη

Ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών είναι η κίνηση του Γενικού Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών, ο οποίος κινείται ήπια πτωτικά.

11:58

Ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών είναι η κίνηση του Γενικού Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών, ο οποίος στην έναρξη των συναλλαγών της Τρίτης κινείται ήπια πτωτικά.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στις υψηλές πιθανότητες που συγκεντρώνει το ενδεχόμενο ενός αμερικανικού shutdown, μια κατάσταση που ιστορικά επηρεάζει βραχυπρόθεσμα την αμερικανική οικονομία και τις αγορές, χωρίς όμως να οδηγεί σε εκτροχιασμό. Ωστόσο, το κλίμα ακραίας πολιτικής πόλωσης στις ΗΠΑ αυτή τη φορά ίσως οδηγήσει σε πιο περίπλοκες καταστάσεις, ειδικά αν επιβεβαιωθούν δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την κυβέρνηση Τραμπ έτοιμη να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία προκειμένου να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις.

Ευνοημένος (και) από αυτή την εξέλιξη ο χρυσός, που επανέρχεται σε τροχιά αλλεπάλληλων ιστορικών υψηλών, προσελκύονται και απορροφώντας σημαντικά κεφάλαια.

Εντός συνόρων, πέραν των αποτελεσμάτων που μένουν να ανακοινωθούν, οι καταλύτες περιορίζονται σε επιμέρους επιχειρηματικά νέα, τα οποία δεν είναι ικανά να διαμορφώσουν ξεκάθαρη τάση στην αγορά.

Λίγο πριν τις 12:00 ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί στις 2.025,79 μονάδες με απώλειες 0,43%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Υπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό κλείσιμο, ο Γενικός Δείκτης εμφάνιζε θετικό πρόσημο εντός Σεπτεμβρίου (+0,63%), που με τα μέχρι στιγμής δεδομένα σημαίνει ότι το πρόσημο του μήνα θα κριθεί στο «νήμα», ενώ σε επίπεδο τριμήνου κατέγραφε κέρδη 8,91% κσι επίπεδο εννεαμήνου (YTD) 38,43%.

Πτωτικά κινείται και ο τραπεζικός δείκτης, σε ποσοστό 0,37% στις 2.266,24 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 37 μετοχές βρίσκονται σε θετικό έδαφος, έναντι 78 που υποχωρούν και 36 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 39,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,99 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 1,33% της Cenergy στα 12,18 ευρώ, ενώ με κέρδη μικρότερα του 1% ακολουθούν οι ΔΕΗ (+0,72%), Jumbo (+0,69%), Τρ. Πειραιώς (+0.36%), OTE (+0,31%) και Eurobank (+0,24%).

Στον αντίποδα βρίσκεται εκ νέου η Coca-Cola HBC που «βαραίνει» τις τελευταίες ημέρες τον ΓΔ. Η μετοχή βρέθηκε να υποχωρεί νωρίτερα έως τα 39,34 ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή κινείται στο -1,39% στα 39,70 ευρώ. Σε σημερινή της έκθεση η UBS διατήρησε αμετάβλητη τη σύσταση buy και την τιμή-στόχο για τον τίτλο.

Ακολουθούν η EvlalHalcor με απώλειες 1,35% στα 2,93 ευρώ, η Τιτάν με απώλειες 1,29% στα 34,35 ευρώ και η Alpha Bank με απώλειες 1,12% στα 3,52 ευρώ. Άνω του 1% υποχωρούν επίσης οι Motor Oil (25,62 ευρώ) και Optima (8,40 ευρώ).

Μικρότερες απώλειες καταγράφουν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Metlen (-0,96%), Viohalco (-0,93%), Τρ. Κύπρου (-0,73%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,53%), ΕΤΕ (-0,41%), Aktor (-0,24%), ΟΠΑΠ (-0,15%) και ΔΑΑ (-0,10%).