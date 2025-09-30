Οικονομία | Διεθνή

Τζέι Ντι Βανς: Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τζέι Ντι Βανς: Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown
Τζέι Ντι Βανς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί του εμφανίστηκαν να κάνουν μικρή πρόοδο σε μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με στόχο την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), που θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών ακόμη και από την Τετάρτη.

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης (07:00 το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος).

«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

Μειώσεις φόρων και παροχές 1,7 δισ. στο Υπουργικό - Έρχεται νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Έρχεται η Κίμπερλι - Έρχονται προσλήψεις και ανταμοιβές - Ο άγνωστος κ. Σαράκης - Το μάθημα του Μωραΐτη

tags:
Shutdown
ΗΠΑ
Τζέι Ντι Βανς

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider