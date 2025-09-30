Μειώσεις φόρων και παροχές 1,7 δισ. στο Υπουργικό - Έρχεται νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Τι περιλαμβάνει για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους, οικογένειες, ιδιοκτήτες και ένστολους.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκονται οι φοροελαφρύνσεις και οι παροχές του 2026, συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας παρουσιάζουν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση για να πάρει στη συνέχεια τον δρόμο προς τη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

- Νέα φορολογική κλίμακα με διατήρηση του 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, μείωση κατά δύο μονάδες των συντελεστών για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ, νέο ενδιάμεσο συντελεστή 39% για τα εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ (αντί 44%) και εφαρμογή του ανώτατου συντελεστή 44% εφαρμόζεται για ποσά άνω των 60.000 ευρώ. Ωφελημένοι της νέας κλίμακας είναι φορολογούμενοι με παιδιά, οι έχοντες μεσαία εισοδήματα και οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών.

- Ενοίκια και αφορολόγητα μισθώματα. Θεσπίζεται νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ. Επίσης διευρύνεται η τριετής απαλλαγή από φόρο εισοδήματος σε κατοικίες άνω των 120 τ.μ. όταν νοικιάζονται σε οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Προβλέπεται ευελιξία για δημόσιους υπαλλήλους (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, ένστολους) με συμβόλαια μικρότερης διάρκειας και διατηρείται η απαλλαγής ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης λήξης συμβολαίου, αν βρεθεί νέος ενοικιαστής. Επίσης επεκτείνεται έως το τέλος του 2026 η απαλλαγής για κενές κατοικίες ή ακίνητα Airbnb που περνούν σε μακροχρόνια μίσθωση.

- ΕΝΦΙΑ. Από το 2026 ξεκινά η κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε κύριες κατοικίες μικρών οικισμών (έως 1.500 κατοίκους) με μείωση 50% το πρώτο έτος και πλήρης απαλλαγή από το 2027.

- ΦΠΑ. Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, Σαμοθράκη και μικρούς νησιωτικούς δήμους του νομού Δωδεκανήσων.

- Τεκμήρια διαβίωσης. Μείωση έως 35% στα τεκμήρια κατοικίας, πάνω από 50% για ΙΧ έως 15 ετών, 30% για νεότερα σκάφη αναψυχής. Κατάργηση του τεκμηρίου των 3.000 ευρώ για προστατευόμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα.

- Ελεύθεροι επαγγελματίες. Μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Εξαίρεση για νέες μητέρες – επαγγελματίες κατά τον χρόνο γέννησης του παιδιού τους και για δύο ακόμη χρόνια.

- Ένστολοι. Από τον Οκτώβριο του 2025 αναμορφώνεται το μισθολόγοιο για Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και Διπλωματικό Σώμα, με αυξήσεις στις αποδοχές.

- Συνταξιούχοι. Για τους συνταξιούχους η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027.

- Στεγαστικό πρόβλημα. Παρατείνονται οι περιορισμοί στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων ενώ σχεδιάζεται η ανέγερση 2.000 νέων διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.