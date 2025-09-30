Κεραμέως: Δεν ισχύουν αυτά που ακούγονται για το 13ωρο - Προβλέπεται και 4ήμερη εργασία

«Όλα αυτά που ακούγονται για το 13ωρο μου θυμίζουν τίτλους ειδήσεων πριν έναν χρόνο που έλεγαν ότι “η Ελλάδα περνά σε 6ήμερη εργασία” κτλ. Εμείς λέγαμε τότε ότι δεν ισχύει, ότι είναι μόνο κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ότι θα είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη και έκαναν λόγο για “εργασιακό μεσαίωνα”», ανέφερε η υπουργός Εργασίας.

Στο εργασιακό νομοσχέδιο και στις διατάξεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, αναφέρθηκε εκτενώς η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε τηλεοπτική συνέντευξή της στο MEGA, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν ισχύει ό,τι ακούγεται για το 13ωρο» και ότι η ρύθμιση αφορά εξαιρέσεις, με συμφωνία του εργαζομένου και με αυξημένη αμοιβή.

Ειδικότερα, η υπουργός ανέφερε: «Όλα αυτά που ακούγονται για το 13ωρο μου θυμίζουν τίτλους ειδήσεων πριν έναν χρόνο που έλεγαν ότι “η Ελλάδα περνά σε 6ήμερη εργασία” κτλ. Εμείς λέγαμε τότε ότι δεν ισχύει, ότι είναι μόνο κατ’ εξαίρεση και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ότι θα είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη και έκαναν λόγο για “εργασιακό μεσαίωνα”».

Όπως είπε, «έναν χρόνο μετά, τι έγινε; Πόσες επιχειρήσεις δουλεύουν 6ήμερο; Το 0,1%. Δεν είχε ανάγκη το μέτρο, όχι δεν πέτυχε, γιατί ήταν για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, “η Ελλάδα περνά σε 13ωρο”. Αυτό τι αφήνει να εννοηθεί; Ότι άπαντες στην Ελλάδα θα δουλεύουν 13 ώρες κάθε μέρα τον χρόνο. Αυτό δεν ισχύει».

Διευκρίνισε ότι η δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες την ημέρα υφίσταται ήδη σε περίπτωση απασχόλησης σε δύο εργοδότες, και τώρα θεσμοθετείται μια εξαιρετική ρύθμιση για μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο, μόνο με συναίνεση του εργαζομένου και με προσαύξηση +40% στην αμοιβή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το βάλαμε στο νομοσχέδιο γιατί δίνει την δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να παίρνει +40% στην αμοιβή του, για κάτι που ήδη κάνει».

«Έχουμε 1,5 εκ. καταγεγραμμένες υπερωρίες»

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημαίνοντας ότι έχει επεκταθεί ήδη σε σούπερ μάρκετ, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, βιομηχανία, λιανεμπόριο και εστίαση, ενώ πλέον εφαρμόζεται και σε χονδρεμπόριο και ενέργεια. Όπως δήλωσε: «Φέτος σε σχέση με πέρσι έχουμε 1,5 εκ. καταγεγραμμένες υπερωρίες. Σε σχέση με πέρσι είμαστε 1105% πάνω σε υπερωρίες. Είναι μία απόδειξη που εξυπηρετεί τον εργαζόμενο και τον υγιή ανταγωνισμό».

Αναφερόμενη στις υπόλοιπες 87 διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, υπογράμμισε ότι:

«Έχει μέσα για 4ήμερη εργασία για όλο τον χρόνο. Η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο γονέα να δουλεύει Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να είναι με το παιδί του. Υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Για πρώτη φορά προβλέπεται το επίδομα γονικής αδείας να είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο. Επεκτείνεται το δικαίωμα λοχείας και κυοφορίας σε περισσότερες γυναίκες. Μέχρι σήμερα, μπορούσε μία γυναίκα να πάρει το επίδομα κυοφορίας και λοχείας αν είχε 200 ένσημα σε έναν εργοδότη. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι, τι μας ενδιαφέρει εάν είναι σε έναν ή δύο ή τρεις εργοδότες. Μας ενδιαφέρει να έχει 200 ένσημα. Δεν μιλάει όμως κανείς γι΄ αυτά».

Νέα προγράμματα εργασίας για άνεργες γυναίκες και άνω των 50 ετών

Σχετικά με την ανεργία των γυναικών, σημείωσε ότι έχει πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό (9,8%), για πρώτη φορά στην ιστορία, αλλά παραμένει πρόκληση η ένταξη μητέρων στην αγορά εργασίας. Όπως εξήγησε: «Έτσι, φέρνουμε ένα οριζόντιο, ρηξικέλευθο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για μητέρες. Είναι για μητέρες που έχουν παιδιά έως 15 ετών για να βοηθήσουμε την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πάμε και επιδοτούμε την εργασία και όχι να επιδοτήσουμε κάποιον για να μην δουλεύει. Έως 80% είναι η επιδότηση».

Το πρόγραμμα αφορά 10.000 γυναίκες (5.000 για μερική και 5.000 για πλήρη απασχόληση), με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσληψή τους στον ιδιωτικό τομέα, και προβλέπει επιδότηση έως 15 μηνών.

Τέλος, η υπουργός ανακοίνωσε και νέο πρόγραμμα επιδότησης για ανέργους άνω των 50 ετών, σημειώνοντας: «Σήμερα το πρωί υπέγραψα μία υπ. απόφαση βάσει της οποίας βγάζουμε ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης για ανέργους άνω των 50 ετών.

Κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση γιατί οι άνω των 50 ετών έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να βρουν δουλειά εάν βρεθούν εκτός απασχόλησης. Αν είναι άνεργος άνδρας άνω των 50 ετών τότε θα πάρει επιδότηση 50%. Εάν είναι άνεργη γυναίκα, επειδή έχουμε υψηλότερη ανεργία, θα πάρει επιδότηση 65%. Αν είναι μακροχρόνια άνεργος θα πάρει επιδότηση 80%. Αυτό πιάνει όποιον είναι γραμμένος στο μητρώο της ΔΥΠΑ και πληροί τις προϋποθέσεις».

Για την αυριανή απεργία

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην αυριανή 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, στην οποία συμμετέχει και η ΓΣΕΕ:

«Άκουσα τον κ. Παναγόπουλο για την απεργία και είπε ότι ο βασικός λόγος είναι η ακρίβεια. μετά είπε για τις αμοιβές, και απαντώ: «πρώτα από όλα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ανεβαίνουν οι μισθοί στην χώρα, από το να μειώνεται η ανεργία. Όσο μειώνεται η ανεργία, μειώνεται η δεξαμενή του διαθέσιμου ανθρ. δυναμικού και έτσι ανεβαίνουν οι μισθοί. Ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ, σήμερα είναι στα 880 ευρώ, και η χώρα μας είναι 11η στον κατώτατο μισθό. Βεβαίως δεν είναι όλα ρόδινα. Πρέπει να φροντίσουμε όλο αυτό το σχήμα να είναι βιώσιμο. Κάνουμε «Ημέρες Καριέρας» σε όλη την Ελλάδα, και πάμε με επιχειρήσεις που προσφέρουν εργασία. Έχουμε επίσης αναλάβει και την πρωτοβουλία για το Rebrain», κατέληξε η κ. Κεραμέως.