Ο Μερτς χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για Γάζα και ζητά από την Χαμάς να συμφωνήσει

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε το ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα που παρουσίασε χθες, Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντάς το ως «την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου από τις 7 Οκτωβρίου 2022» και ζήτησε από την Χαμάς να συμφωνήσει και «να ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη». Εξέφρασε επίσης την πρόθεση του Βερολίνου να διαδραματίσει «συγκεκριμένο ρόλο» στην εφαρμογή του σχεδίου.

Κατά την συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα στην καγκελαρία με συγγενείς των Γερμανών ομήρων της Χαμάς, ο κ. Μερτς τόνισε ότι πρέπει «άμεσα να σταματήσουν τα βάσανα των ομήρων και των οικογενειών τους» και κάλεσε για μία ακόμη φορά την Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. «Πρέπει να έχουν ανθρώπινη μεταχείριση και να λάβουν ιατρική βοήθεια», υπογράμμισε και επαίνεσε τις οικογένειές τους «για το αναντικατάστατο έργο και την συγκινητική τους δύναμη».

Αναφερόμενος στο σχέδιο του προέδρου Τραμπ για ειρήνευση στην Γάζα, ο καγκελάριος δήλωσε ότι η πρόταση «αντιπροσωπεύει την καλύτερη ευκαιρία για τερματισμό του πολέμου από τις 7 Οκτωβρίου 2022» και πρόσθεσε ότι η υποστήριξη του Ισραήλ στο σχέδιο «συνιστά σημαντική πρόοδο» και «τώρα πρέπει η Χαμάς να συμφωνήσει και να ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη».

Ο Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις «επίμονες προσπάθειές» του και αναγνώρισε την προσήλωση των αραβικών κρατών στην περιοχή και άλλων μουσουλμανικών χωρών, ευχαριστώντας τες για την επιρροή τους στην Χαμάς. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με ΗΠΑ, Eυρωπαίους και εταίρους στην περιοχή κατά την διάρκεια των κρίσιμων αυτών ημερών. Η Γερμανία είναι έτοιμη να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου», δήλωσε ο καγκελάριος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ