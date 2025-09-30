UBS: Διατηρεί αμετάβλητη σύσταση buy και τιμή-στόχο για την Coca-Cola HBC

Οι αναλυτές του οίκου αναμένουν ότι η εισηγμένη θα εμφανίζει αύξηση οργανικών εσόδων κατά 5,8% στο γ΄ τρίμηνο, ελαφρά χαμηλότερα σε σχέση με τις μέσες εκτιμήσεις, λόγω των λιγότερο ευνοϊκών καιρικών συνθηκών σε πολλές από τις βασικές αγορές της.

Σύσταση buy και αμετάβλητη τιμή-στόχο στις 4.500 πένες (περίπου 51,59 ευρώ) διατηρεί η UBS για τη μετοχή της Coca-Cola HBC.

Οι αναλυτές του οίκου αναμένουν ότι η εισηγμένη θα εμφανίζει αύξηση οργανικών εσόδων κατά 5,8% στο γ΄ τρίμηνο, ελαφρά χαμηλότερα σε σχέση με τις μέσες εκτιμήσεις (+7%), λόγω των λιγότερο ευνοϊκών καιρικών συνθηκών σε πολλές από τις βασικές αγορές στη Δυτική και Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη.

Η UBS δεν αναμένει αλλαγές στο guidance της εισηγμένης για το έτος, που προβλέπει αύξηση 6%-8% στα οργανικά έσοδα και 7%-11% στα οργανικά EBIT, σχολιάζοντας ότι «σε ένα δύσκολο περιβάλλον για τα καταναλωτικά αγαθά, η απουσία υποβαθμίσεων στα κέρδη ισοδυναμεί με θετική έκπληξη».

Ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου, στις 30 Οκτωβρίου, η UBS εκτιμά ότι η Coca-Cola HBC θα εμφανίσει μειωμένους όγκους πωλήσεων (-0,8%, έναντι εκτιμήσεων για αύξηση 1%) στις αναπτυγμένες αγορές, όπου αναμένεται να ξεχωρίσει η ανθεκτική πορεία στην Ιρλανδία και η επιστροφή της Ελβετίας σε θετικούς ρυθμούς.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές αναμένονται αυξημένοι όγκοι κατά 0,8% (έναντι εκτιμήσεων για +1,7%), ενώ στις αναδυόμενες η UBS προβλέπει αύξηση 2,7% (έναντι εκτιμήσεων για +3,5%).

Οι αναλυτές της UBS επισημαίνουν ότι η μετοχή της Coca-Cola HBC διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 15x για το 2026E και EV/NOPAT περίπου 16x, ήτοι με discount 6%-10% σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου.

Τονίζουν επίσης ότι η μετοχή έχει υπεραποδώσει έναντι του κλάδου (+33%), εν μέρει λόγω του αμυντικού προφίλ της, αλλά και επειδή οι επενδυτές πλέον αποδίδουν αξία στις δραστηριότητες στη Ρωσία (23% του EBIT και 32% των EPS).