Grivalia Hospitality: Ενισχυμένα τα οικονομικά μεγέθη το 2024

Αύξηση κύκλου εργασιών 93% με τη συμβολή του One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα και του Avant Mar στην Πάρο, στρατηγικές επενδύσεις σε Πεταλιούς και Μύκονο, και άνοδος χαρτοφυλακίου στα 822 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή αύξηση στον κύκλο εργασιών και σημαντική διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου ανακοίνωσε η Grivalia Hospitality για το 2024. Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από την πλήρη λειτουργία νέων μονάδων, την πρόοδο ωρίμανσης στρατηγικών επενδύσεων και τη συνεχή ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της υπερπολυτελούς φιλοξενίας με σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Οικονομική επίδοση και επενδύσεις

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €85,2 εκατομμύρια, έναντι €44 εκατομμυρίων το 2023, καταγράφοντας αύξηση 93% η οποία συνεχίζεται και το 2025. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην πρώτη χρονιά πλήρης λειτουργίας του One&Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, την έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων εστίασης από το δεύτερο μισό του έτους εντός του ξενοδοχείου , την πρώτη πλήρη χρονιά λειτουργίας του Avant Mar στην Πάρο και την έναρξη λειτουργίας του 91 Athens Riviera στη Βούλα.

Η αύξηση εσόδων συνοδεύτηκε από υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες λόγω των νέων μονάδων, ενώ τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν σημαντικά, καθώς το 2023 είχε επιβαρυνθεί με έκτακτες χρεώσεις.

Χαρτοφυλάκιο και νέα έργα

Το επενδεδυμένο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality ανήλθε σε €822 εκατομμύρια, με στόχο να ξεπεράσει το €1,4 δισ. τα επόμενα χρόνια. Σημαντικές επιπλέον υπεραξίες θα προκύψουν με την πλήρη αδειοδοτική ωρίμανση της στρατηγικής επένδυσης των Πεταλιών που αναμένεται εντός του 2026. Το 2024 ο Όμιλος διέθετε έξι ξενοδοχειακές μονάδες σε λειτουργία, συνολικής δυναμικότητας περίπου 500 κλειδιών και πολυτελών κατοικιών, σε στρατηγικές τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα.

Το 2024 επίσης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 91 Athens Riviera στη Βούλα, ένα concept που συνδυάζει private members club με luxury glamping και ήδη αποτελεί ένα υπόδειγμα κοινωνικοποίησης, αθλητισμού και ευεξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Παράλληλα, μέσω της Grivalia Sea Services, η εμπειρία φιλοξενίας ενισχύεται με στόλο πέντε σκαφών και ένα παραδοσιακό καΐκι τα οποία είναι διαθέσιμα για τους πελάτες των ξενοδοχείων μας και στα μέλη του 91.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται δύο νέα projects: το Six Senses στη Μεγαλονήσο Πεταλιών και το νέο πολυτελές θέρετρο στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, που θα ξεχωρίζουν για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τη χαμηλή δόμηση με έμφαση στην οριζόντια ανάπτυξη και την πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας προσεγγίζει τα €450 εκατ.

Συμβολή στην οικονομία και την απασχόληση

Η Grivalia Hospitality απασχολεί άμεσα περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές μονάδες και 40 στελέχη σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και πληθώρα εξωτερικών συνεργατών.

Οι επενδύσεις του Ομίλου συμβάλλουν στην αναβάθμιση του ελληνικού ποιοτικού τουριστικού προϊόντος και εντάσσονται στη γενικότερη ανοδική πορεία του κλάδου. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΙΝΣΕΤΕ, οι διεθνείς αφίξεις – εξαιρουμένων των κρουαζιέρων – το 2024 έφτασαν τα 36 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 9,8% σε σχέση με το 2023.