Στο Τεχνολογικό Πάρκο Thess INTEC ο Γ. Στουρνάρας: Ενημερώθηκε για την πορεία του έργου

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννης Στουρνάρας, στο Τεχνολογικό Πάρκο Thess INTEC, την Παρασκευή 26.09.2025, για να ενημερωθεί επί τόπου για την πορεία του έργου, το οποίο έχει εισέλθει στη φάση υλοποίησης μετά την έκδοση του ΦΕΚ Ίδρυσης, στις 18 Αυγούστου 2025.

Η παρουσία του κ. Στουρνάρα επιβεβαιώνει το υψηλό θεσμικό ενδιαφέρον για την πορεία ενός έργου που φιλοδοξεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίσκεψη περιλάμβανε ξενάγηση στο χώρο του εργοταξίου, όπου εκτελούνται οι εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους και ακολούθησε συζήτηση στα γραφεία του Thess INTEC στην Περαία. Τον κ. Διοικητή υποδέχθηκαν και συμμετείχαν στη συζήτηση, οι κ.κ.:

- Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

- Γιώργος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Πρόεδρος.

- Συμεών Διαμαντίδης, Αντιπρόεδρος του Thess INTEC & Πρόεδρος του ΣΕΒΕ.

- Κυριάκος Αναστασιάδης, Μέλος ΔΣ του Thess INTEC & Πρύτανης ΑΠΘ.

- Ιωάννης Κακαβάκης, Οικονομικός Διευθυντής.

- Κωστής Γκράτζιος, Επικεφαλής PMO του έργου.

Από πλευράς ΤτΕ, τον κ. Διοικητή συνόδευσαν η κα. Μαρία Κουτσούκαλη, Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών της Τράπεζας της Ελλάδος και η κα. Έλενα Καραμανλή, στέλεχος του Γραφείου του Διοικητή.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις λεπτομέρειες του επιχειρηματικού πλάνου ανάπτυξης του Thess INTEC, το οποίο στηρίζεται κυρίως σε ιδιωτικά κεφάλαια. Τονίστηκε επίσης ότι το Thess INTEC, ως Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, θα επανεπενδύει πάντα το σύνολο των κερδών της για την αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός του Κέντρου, καθώς και για τη στήριξη άλλων κοινωφελών δράσεων.

Στη συζήτηση που ακολούθησε με τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συν-δημιουργία, στη συνεργασία δηλαδή των Μετόχων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, διεθνώς ανταγωνιστικών και με υψηλή προστιθέμενη αξία. Στον πυρήνα αυτής της συνεργασίας βρίσκονται οι Μέτοχοί του τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα, το ΕΚΕΤΑ, η ΑΖΚ, οι φορείς ΣΒΕ και ΣΕΒΕ, μαζί με έναν σημαντικό αριθμό εξωστρεφών επιχειρήσεων, με στόχο τη σταδιακή δημιουργία ενός διεθνούς κόμβου εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.