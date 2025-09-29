Η νέα εταιρεία και το άνοιγμα στον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων κι εκδηλώσεων

Νέα εταιρεία στην Ελλάδα η οποία θα δραστηριοποιείται στην λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ίδρυσε προ ημερών ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς, Σέρβος πρώην τενίστας και μικρότερος αδερφός του διάσημου άσου Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει υπάρξει 24 φορές πρωταθλητής του Grand Slam.

Όπως προκύπτει από το ΓΕΜΗ ο Τζόρτζε, ο οποίος είναι και διευθυντής τουρνουά του Serbia Open, που διεξάγεται στο Novak Tennis Center του αδελφού του, Νόβακ, προχώρησε στην ίδρυση της SAASH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.με έδρα στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην οδό Μέρλιν 7 και αρχικό κεφάλαιο 1.000,00 ευρώ.

Η εταιρεία που συνέστησε στη χώρα μας ο μικρότερος αδερφός του Νόβακ Τζόκοβιτς, θα ασχολείται κυρίως με τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γήπεδα γκολφ, τένις, 4Χ4, 5Χ5 για ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.

Παράλληλα ωστόσο στο καταστατικό προβλέπεται κι ένα ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων, όπως οι υπηρεσίες κρατήσεων εισιτηρίων εκδηλώσεων και οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας αναψυχής και διοργάνωσης παντός τύπου εκδηλώσεων - αθλητικών, κοινωνικών (γάμοι βαφτίσεις) και ψυχαγωγικών.

Τέλος υπάρχει πρόβλεψη και για την εμπορία (μίσθωση ή πώληση) και διαφήμιση αθλητικών ρούχων και άλλων συναφών.

Με την αφορμή της επιχειρηματικής κίνησης του Τζόρτζε να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στα Νότια της Αθήνας έχει μετακομίσει και ο «Νόλε» με την οικογένεια του. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μάλιστα ανέφεραν εδώ και καιρό ότι ο ίδιος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επένδυσης σε τενιστικές εγκαταστάσεις στην χώρα μας.

Όσο για τις λοιπές δραστηριότητες του Νόβακ περιλαμβάνουν και το ίδρυμά του, που έχει ξεκινήσει την λειτουργία του από το 2007, με αποστολή να βοηθά παιδιά να μεγαλώσουν σε ασφαλή, δημιουργικά και υποστηρικτικά περιβάλλοντα, δίνοντας έμφαση τόσο στην προσχολική εκπαίδευση όσο και στην ισότητα στην μάθηση. Μέχρι σήμερα, το ίδρυμα συνεργάζεται με τοπικούς οργανισμούς, φορείς και την κυβέρνηση της Σερβίας για την υλοποίηση έργων σε δήμους.