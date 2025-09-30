Πολιτική | Διεθνή

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσορίζει την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσορίζει την πρόταση Τραμπ για τη Γάζα
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Ενθαρρύνω όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα αυτή την ευκαιρία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει», έγραψε στο X.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την ειρηνευτική πρόταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια.

«Καλωσορίζω τη δέσμευση του Προέδρου @realDonaldTrump να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Ενθαρρύνω όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα αυτή την ευκαιρία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει», έγραψε στο X.

«Οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τελειώσουν με πρόβλεψη για άμεση ανθρωπιστική ανακούφιση του πληθυσμού στη Γάζα και με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η Κίμπερλι - Έρχονται προσλήψεις και ανταμοιβές - Ο άγνωστος κ. Σαράκης - Το μάθημα του Μωραΐτη

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

tags:
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider