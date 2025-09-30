Σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Παράνομη κηρύχθηκε προ ολίγου από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 από την απεργιακή κινητοποίηση.

Ποιοι απεργούν

Να θυμίσουμε ότι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη (1/10), ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι σε δήμους, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, καθώς και άλλοι κλάδοι.

Το μετρό (γραμμές 1-3), το τραμ και οι σιδηροδρομικές γραμμές θα λειτουργήσουν περιορισμένα, από 9:00 έως 17:00, ενώ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών έχει προαναγγείλει πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων. Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 έως τις 24:00 λόγω συμμετοχής της ΠΝΟ στην απεργία.