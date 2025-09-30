Πολιτική | Διεθνή

Κίνα για σχέδιο Τραμπ για Γάζα: Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κίνα για σχέδιο Τραμπ για Γάζα: Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης
Γάζα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Κίνα «χαιρετίζει και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στη διάλυση των εντάσεων ανάμεσα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Κίνα «χαιρετίζει και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που συμβάλλουν στη διάλυση των εντάσεων ανάμεσα στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών όσον αφορά το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να θέσουν σε εφαρμογή σχολαστικά όλα τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, να καταλήξουν αμέσως σε πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, να απελευθερώσουν όλους τους ανθρώπους που κρατούνται και να αμβλύνουν το συντομότερο δυνατό την ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν σε καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Επίσης επαναβεβαίωσε την κινεζική υποστήριξη σε μια λύση δύο κρατών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η Κίμπερλι - Έρχονται προσλήψεις και ανταμοιβές - Ο άγνωστος κ. Σαράκης - Το μάθημα του Μωραΐτη

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Κανονικά οι πτήσεις

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

tags:
Κίνα
Γάζα
Παλαιστίνη
Ισραήλ
Πόλεμος
ΗΠΑ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider