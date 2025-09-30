ΔΥΠΑ: Μέχρι 6 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για δύο προγράμματα επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Έβρου

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος νέας επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, του προγράμματος προεργασίας για 200 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στην ΠΕ Έβρου.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος νέας επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της ΠΕ Έβρου καθώς και για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από περιβαλλοντικές Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), του προγράμματος προεργασίας για 200 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, στην ΠΕ Έβρου.

Α. Δράση Επιχειρηματικότητας

Στόχος είναι η δημιουργία 200 νέων επιχειρήσεων από ανέργους όλων των ηλικιών, με συνολική επιδότηση 14.800 € ανά επιχείρηση για 12 μήνες.

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

• 1η δόση (4.000 €): μετά την έναρξη δραστηριότητας

• 2η δόση (5.400 €): μετά τη λήξη του α΄ εξάμηνου

• 3η δόση (5.400 €): μετά τη λήξη του β΄ εξάμηνου

Η αίτηση χρηματοδότησης, μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά από τη ΔΥΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.960.000 € και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Αναλυτικοί όροι: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

Β. Δράση Προεργασίας

Η δράση αφορά 200 άνεργους νέους (18-30 ετών), εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ στην ΠΕ Έβρου, και στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω απασχόλησης σε φορείς περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Στοιχεία προγράμματος:

• Διάρκεια: 7 μήνες

• Αποζημίωση: κατώτατος καθαρός μισθός

• Παροχές: πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, αναλογία δώρων εορτών & επιδόματος αδείας

Οι περιβαλλοντικές Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) μπορούν να αιτηθούν συμμετοχή έως και 40 ανέργων.

Προϋπόθεση: να μην έχει υπάρξει μείωση προσωπικού (λόγω καταγγελίας σύμβασης) τον τελευταίο μήνα πριν την αίτηση.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

