Wall Street: «3x3» ρεκόρ για Dow Jones - Πιέσεις για S&P 500 ελέω λιανικών πωλήσεων

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ οδήγησαν τις μετοχές κολοσσών του κλάδου σε πτώση: Costco (-2,64%), Walmart (-1,75%).

Μεταβλητότητα και μικτά πρόσημα καταγράφηκαν στη συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι ανατροπές, αφού ο βιομηχανικός δείκτης πέτυχε το «3x3» διαδοχικών ρεκόρ, αντίθετα με τον S&P 500, ο οποίος δέχτηκε πιέσεις λόγω των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται πως απογoήτευσαν τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η έκρηξη της δραστηριότητας στην αγορά από τους καταναλωτές στην αρχή της περιόδου των εορταστικών αγορών αποδείχθηκε σύντομη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη, η αξία των λιανικών πωλήσεων, χωρίς προσαρμογή για τον πληθωρισμό, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη μετά από αύξηση 0,6% τον Νοέμβριο. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 0,4%. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις μετοχές κολοσσών του κλάδου σε πτώση: Costco (-2,64%), Walmart (-1,75%).

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,10% στις 50.188 μονάδες, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε τις 50.512, κατακτώντας ένα νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση όπου ο βιομηχανικός δείκτης σημειώνει νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, έπειτα από την κατάκτηση του ορόσημου των 50.000 μονάδων την Παρασκευή.

Ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 έχασε 0,36% στις 6.940 μονάδες, Ο τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq απώλεσε 0,59% στις 23.102 μονάδες.

Τη Δευτέρα οι δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη και νέα ρεκόρ. Ειδικότερα, ο Dow Jones έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,05% στις 50.139 μονάδες, ενώ πέρα από το ρεκόρ στις τιμές κλεισίματος, νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση είχε αναρριχηθεί ως τα επίπεδα των 50.219 μονάδων, πετυχαίνοντας νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, για έβδομη φορά μέσα στο 2026. Ο S&P 500, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,47%, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,90%.

Στο ταμπλό, οι εισηγμένες μετοχές της TSMC στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν 2,5%, αφού οι πωλήσεις του ταϊβανέζικου τεχνολογικού κολοσσού σημείωσαν ράλι 37% τον Ιανουάριο ελέω των παγκόσμιων δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά το γεγονός πως υπάρχουν ανησυχίες για φούσκα στον κλάδο. Η κατασκευάστρια τσιπ για την Nvidia ανακοίνωσε αύξηση 37% στα έσοδα του Ιανουαρίου στα 12,7 δισ. δολάρια, πάνω από την άνοδο 30% που αναμένει η TSMC για ολόκληρο το έτος.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Alphabet σχεδιάζει να εκδώσει ένα εξαιρετικά μακροπρόθεσμο 100ετές ομόλογο στο πλαίσιο μιας σημαντικής προσφοράς χρέους, μια κίνηση που οι αναλυτές περιγράφουν ως ένα ισχυρό σημάδι εμπιστοσύνης και μια δοκιμασία της όρεξης των επενδυτών για «ultra-long bonds». Πρόκειται για την πρώτη πώληση τέτοιου μακροπρόθεσμου χρέους από μια εταιρεία τεχνολογίας από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Το προγραμματισμένο ομόλογο του αιώνα θα είναι σε λίρες Αγγλίας και θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έκδοσης ομολόγων, πολλαπλών δόσεων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, σηματοδοτώντας την πρώτη έκδοση της Alphabet στο εν λόγω νόμισμα. Η συναλλαγή περιλαμβάνει και ελβετικά φράγκα.

Οι επενδυτές διατηρούν την προσοχή τους στα οικονομικά στοιχεία που θα δημοσιευτούν αυτή την εβδομάδα. Πιο συγκεκριμένα, αναμένουν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Τετάρτη και τις τιμές καταναλωτή την Παρασκευή. Μέσα από αυτά τα μάκρο θα αναζητήσουν τυχόν σήματα για τα επόμενα βήματα των αξιωματούχων της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική.