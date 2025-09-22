Η Oracle θα ελέγχει τον αλγόριθμο του TikTok στις ΗΠΑ

Οι ιδιοκτήτες του TikTok με έδρα της ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν ένα αντίγραφο του αλγόριθμου της Bytedance, το οποίο στη συνέχεια η Oracle θα «επανασχεδιάσει από την αρχή».

Την αναδιαμόρφωση και την παροχή ασφάλειας στην νέα εκδοχή του αλγόριθμου του TikTok στις ΗΠΑ, όπως προσδιορίζεται από τη συμφωνία πώλησης της κινεζικής εφαρμογής σε μία κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών θα αναλάβει η Oracle, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου του Λευκού Οίκου που μεταδίδει το Bloomberg.

Το δημοσίευμα περιγράφει, ότι η συμφωνία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι Αμερικανοί αγοραστές θα ελέγχουν το λογισμικό προτάσεων του TikTok στις ΗΠΑ μετά την πώλησή του από την μητρική εταιρεία Bytedance. Οι ιδιοκτήτες του TikTok με έδρα της ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν ένα αντίγραφο του αλγόριθμου της Bytedance, το οποίο στη συνέχεια η Oracle θα «επανασχεδιάσει από την αρχή».

Τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών θα αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές cloud που θα διαχειρίζεται η Oracle, με ελέγχους που θα θεσπιστούν για τον αποκλεισμό ξένων «αντιπάλων», συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, υπογράμμισε ο αξιωματούχος. Η κινεζική Bytedance δεν θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τους Αμερικανούς χρήστες του TikTok και κανέναν έλεγχο επί του αλγορίθμου στις ΗΠΑ.

«Η Oracle, θα λειτουργεί, θα επανεκπαιδεύει και θα παρακολουθεί συνεχώς τον αλγόριθμο στις ΗΠΑ για να διασφαλίσει ότι δεν υπόκειται σε αθέμιτη χειραγώγηση και παρακολούθηση», είπε.

Ο αλγόριθμος του TikTok σημαντικό όρο οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο αμερικανικός νόμος που επιβάλει την πώληση του TikTok απαγορεύει η Bytedance να έχει οποιονδήποτε λειτουργικό ρόλο στην νέα εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού. Από την άλλη, ο κινεζικός νόμος απαγορεύει την εξαγωγή τόσο ευαίσθητης τεχνολογίας.

Δεν είναι ξεκάθαρο ωστόσο, εάν οι βουλευτές που στήριξαν την πώληση της εφαρμογής θα στηρίξουν και το πλάνο για τον αλγόριθμο και εάν η προσέγγιση για πλήρη αποσύνδεση του TikTok από την Bytedance είναι τεχνικά εφικτή.

Η Oracle θα συνεργάζεται με την κυβέρνηση των ΗΠΑ σε όλους τους τομείς, από την επανεκπαίδευση αλγορίθμων έως την ανάπτυξη εφαρμογών και την αναθεώρηση του πηγαίου κώδικα, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να έχει η κυβέρνηση στην εποπτεία της εφαρμογής, του αλγορίθμου και των δεδομένων χρηστών.



Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

