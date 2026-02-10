Πολάκης: «Χυδαία» η αίτηση άρσης ασυλίας μου

«Αυτή η άρση ασυλίας είναι σίγουρο ότι λειτουργεί παραδειγματικά, καθώς αποτρέπει τον οποιονδήποτε από το να καταθέσει σε ανάλογες υποθέσεις, με το φόβο ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος».

Ως «την πιο χυδαία και προκλητική», χαρακτήρισε την σημερινή πρόταση για άρση ασυλίας του, από την κοινοβουλευτική επιτροπή Δεοντολογίας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Σε ανακοίνωσή του για τα όσα κατέθεσε στην επιτροπή αναφορικά με την μηνυτήρια αναφορά του Σταμάτη Πουλή, ο κ. Πολάκης σημείωσε ότι πρόκειται για την 13η αίτηση άρσης ασυλίας που έρχεται για εκείνον στη Βουλή. «Είμαι σίγουρος ότι έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες. Ταυτόχρονα, όμως, είναι η πιο χυδαία και προκλητική αίτηση άρσης ασυλίας που με αφορά» ανέφερε ο κ. Πολάκης και πρόσθεσε:

«Ουσιαστικά άρουν τη βουλευτική μου ασυλία επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο των 23 παράνομων προσλήψεων και έτσι, σύμφωνα με την πλειοψηφία τουλάχιστον της Ειδικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, επηρέασα το Δικαστήριο.

Αντί να απολογηθεί η κυβέρνηση και ο υπουργός που έβαλαν τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) να αποσυρθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας στο Δικαστήριο, μηνύουν εμένα, που ως μάρτυρας προσπάθησα να υπερασπιστώ το συμφέρον του Δημοσίου και να αναδείξω τη ζημιά των 250.000 ευρώ που υπέστη από τις 23 παράνομες προσλήψεις. Να σημειωθεί δε, ότι από τους 23 παράνομους διορισμούς, οι 13 από αυτούς, ενώ είχαν δηλωθεί ότι απασχολούνταν στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στην πραγματικότητα απασχολούνταν στο γραφείο του κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Αυτή η άρση ασυλίας είναι σίγουρο ότι λειτουργεί παραδειγματικά, καθώς αποτρέπει τον οποιονδήποτε από το να καταθέσει σε ανάλογες υποθέσεις, με το φόβο ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος».

Αναφερόμενος στη σχετική ψηφοφορία στην επιτροπή Δεοντολογίας, είπε ότι «κατάπληξη και αηδία προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που μέσω του βουλευτή του, Δουδωνή ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας μου, δίνοντας έτσι, μάλλον, διαπιστευτήρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ και παίρνοντας διαζύγιο από στοιχειώδεις αρχές δημοκρατίας, νομικής επιστήμης και προοδευτικών αρχών!». Τέλος, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και ΝΙΚΗ, που μαζί με τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, «καταψήφισαν αυτήν τη χυδαία άρση ασυλίας μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ