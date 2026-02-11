Καμία αλλαγή από MSCI στους ελληνικούς δείκτες

H σύνθεση του MSCI Greece Standard Index παραμένει αμετάβλητη, με τη συμμετοχή των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, ΕΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς.

Χωρίς αλλαγές για τους ελληνικούς δείκτες της MSCI ολοκληρώθηκε εκ μέρους του οίκου η αναθεώρηση του Φεβρουαρίου.

Έτσι, η σύνθεση του MSCI Greece Standard Index παραμένει αμετάβλητη, με τη συμμετοχή των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, ΕΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς. Αμετάβλητη παραμένει και η σύνθεση του δείκτη MSCI Greece Small Cap.

Ως βασικοί «διεκδικητές» για πιθανή ένταξη στον MSCI Greece Standard Index εμφανίζονταν οι μετοχές των Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τρ. Κύπρου και Motor Oil. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούσαν ότι ο οίκος θα μπορούσε να αναβάλει οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή στον δείκτη, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα σχετικά με την αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων.