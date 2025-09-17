UBS: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για το ασήμι στα 47 δολάρια, κοντά στο ιστορικό υψηλό

Ο οίκος αναμένει άνοδο έως τα 47 δολάρια για το β' και γ' τρίμηνο του 2026.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, τα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ, η επιβράδυνση της αμερικανικής ανάπτυξης και η προοπτική μειώσεων επιτοκίων από τη Fed, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον για τον χρυσό, από το οποίο επωφελείται και το ασήμι χάρη στη συσχέτισή του με το πολύτιμο μέταλλο, σχολιάζει σε έκθεσή της η UBS.

Όπως τονίζει ο οίκος, αυτή η δυναμική είναι εμφανής στις συνεχιζόμενες εισροές σε ETFs και των δύο μετάλλων. Οι εισροές σε ETFs στο ασήμι έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ουγγιές μέχρι στιγμής αυτό το τρίμηνο, με τις συνολικές εισροές για το έτος να πλησιάζουν τα 80 εκατομμύρια ουγγιές. Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή αυτή αύξηση, τα συνολικά υπό διαχείριση αποθέματα ETFs υπολείπονται άνω των 200 εκατ. ουγγιών συγκριτικά με το υψηλό της περιόδου COVID το 2021, που είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ουγγιές.

Η προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων, μιας υποτονικής παγκόσμιας οικονομίας και μη βιώσιμων δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, εξακολουθούν να ενισχύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα πολύτιμα μέταλλα, ενθαρρύνοντας την αποστροφή στον κίνδυνο, τη διαφοροποίηση από το δολάριο ΗΠΑ και την αναζήτηση πραγματικών περιουσιακών στοιχείων, σχολιάζουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της UBS. Και υπογραμμίζουν πως, με δεδομένο ότι οι συνθήκες αυτές δύσκολα θα αναστραφούν βραχυπρόθεσμα, δεν αναμένουν κάποια ξαφνική κάμψη στο ενδιαφέρον των επενδυτών για το ασήμι.

Μετά και την πρόσφατη ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τον χρυσό, η UBS αναθεωρεί ανοδικά και για το ασήμι, ώστε να διατηρηθεί η συσχέτιση των τιμών των δύο μετάλλων. Έτσι, αναμένει ότι ο λόγος χρυσού-αργύρου θα παραμείνει γύρω στο 85x, με πιθανότητα να κινηθεί χαμηλότερα προς το 80x καθώς χαλαρώνουν οι νομισματικές συνθήκες και οι επενδυτές προσδοκούν ανάκαμψη της ανάπτυξης το 2026.

Για το φετινό δ’ τρίμηνο και για το α’ τρίμηνο του 2026 ο οίκος δίνει τιμή-στόχο 44 δολαρίων (έναντι 42 δολ. προηγουμένως), ενώ για το β’ και γ’ τρίμηνο του 2026 αναμένει περαιτέρω άνοδο στα 47 δολάρια (από 44 δολ. προηγουμένως).

Έτσι, όπως λένε οι αναλυτές της UBS, το ασήμι θα μπορούσε να φτάσει σε ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι το μέταλλο παραμένει ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο περιουσιακό στοιχείο. «Διορθώσεις τιμών της τάξης του 15% ή και περισσότερο μπορεί να συμβούν γρήγορα, ακόμη και σε ανοδική αγορά. Κατά την άποψή μας, η διακράτηση έκθεσης στο ασήμι προϋποθέτει πολύ υψηλή ανοχή κινδύνου» αναφέρουν χαρακτηριστικά.