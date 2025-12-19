Λίγες οι ρυθμίσεις, μεγάλα τα χρέη στην εφορία: Μόλις το 4% των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι σε ρύθμιση

Από τα 87,5 δισ. ευρώ μόνο 3.44 δισ. ευρώ έχουν ρυθμιστεί. Τα νοικοκυριά τακτοποιούν χρέη από 500-10.000 ευρώ και οι επιχειρήσεις από 10.000 - 100.000 ευρώ.

Με την πλάτη γυρισμένη στις ρυθμίσεις βρίσκονται οι οφειλέτες της εφορίας. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δείχνουν ότι μόλις το 4,03% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ανέρχεται σε 87,5 δισ. ευρώ, βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,44 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το περιορισμένο εύρος της συμμόρφωσης, με τη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλών να παραμένει εκτός ρύθμισης, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τόσο την εισπραξιμότητα του Δημοσίου όσο και τη δυνατότητα των οφειλετών να αποκαταστήσουν τη φορολογική τους συνέπεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ρυθμισμένων οφειλών εντοπίζεται στο εύρος από 500 έως 10.000 ευρώ, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 15,52%. Πρόκειται για ποσά που θεωρούνται σχετικά διαχειρίσιμα για ένα μεγάλο μέρος των φορολογουμένων, καθώς μπορούν να ενταχθούν σε ρυθμίσεις με δόσεις που δεν επιβαρύνουν υπέρμετρα το διαθέσιμο εισόδημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία από 2.000 έως 3.000 ευρώ, όπου το ποσοστό των ρυθμισμένων οφειλών φτάνει στο 18,16%, στοιχείο που δείχνει αυξημένη προθυμία συμμόρφωσης από τους οφειλέτες αυτής της ομάδας.

Πώς ρυθμίζουν φυσικά και νομικά πρόσωπα

Η εικόνα είναι διαφορετική μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Για τα φυσικά πρόσωπα, το υψηλότερο ποσοστό ρύθμισης παρατηρείται επίσης στο εύρος από 500 έως 10.000 ευρώ (15,34%), με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην κατηγορία 2.000 - 3.000 ευρώ, όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 18,40%. Η εικόνα αυτή αντανακλά τα όρια αντοχής των νοικοκυριών, τα οποία δυσκολεύονται να διαχειριστούν μεγαλύτερες οφειλές.

Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ρύθμισης σε μεγαλύτερα ποσά, κυρίως στο εύρος από 10.000 έως 100.000 ευρώ, όπου το ποσοστό διαμορφώνεται στο 21,66%. Η μεγαλύτερη συμμετοχή καταγράφεται στην κατηγορία 10.000-20.000 ευρώ, με ποσοστό 25%, εξέλιξη που συνδέεται με την ανάγκη των επιχειρήσεων να διατηρούν φορολογική ενημερότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Συνολικά, οι οφειλές των φυσικών προσώπων αντιστοιχούν στο 38,34% του συνόλου, αγγίζοντας τα 43,13 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 69,37 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 69,66% του συνόλου.

Ανάγκη νέων παρεμβάσεων

Η αγορά ζητά πιο στοχευμένες και ευέλικτες παρεμβάσεις, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή στις ρυθμίσεις και να περιοριστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Στο υπουργείο Οικονομικών απορρίπτουν το ενδεχόμενο μιας νέας ρύθμιση 100 ή 120 δόσεων. Ωστόσο, έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις για ρυθμίσεις «α λα καρτ» ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη, το είδος και το ύψος των οφειλών, με την ΑΑΔΕ να αξιολογεί σε περιοδική βάση τη συμπεριφορά των οφειλετών και να προχωρά σε έλεγχο και επαναξιολόγηση.