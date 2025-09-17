Δεκαετές ομόλογο: Στα 941 εκατ. ευρώ το ύψος των προσφορών – Στο 3,26% η απόδοση

Σήμερα διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας ελληνικών τίτλων 3,625%, λήξεως 15 Ιουνίου 2035 (δεκαετές), ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ,
Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ:
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).
Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.
Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,26% και το cut – off ratio σε 60%.