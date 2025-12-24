Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Κατασχέθηκαν 435 κιλά κοκαΐνης αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ

Newsroom
Ιταλία: Κατασχέθηκαν 435 κιλά κοκαΐνης αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ
«Πάνω από 435 κιλά» κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας αξίας στη μαύρη αγορά «άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο λιμάνι Τζόια Τάουρο, στη νότια Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική συνοριακή αστυνομία (GDF).

Η ναρκωτική ουσία, η οποία βρέθηκε στο λιμάνι αυτό της Καλαβρίας, βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο περίπου 1.000 σακιών φιστικιών το οποίο προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και προοριζόταν για την Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της GDF.

Η αστυνομία χαρακτήρισε εξάλλου «αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας» τη συμμετοχή μονάδων με εκπαιδευμένους σκύλους σε αυτήν την επιχείρηση, καθώς οι σκύλοι εντόπισαν «ανωμαλίες» στο φορτίο αυτό.

Η κατάσχεση αυτή καταφέρει «σκληρό πλήγμα» στα έσοδα των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος που κρύβονται πίσω από το λαθρεμπόριο αυτό ναρκωτικών, σημείωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή της η συνοριακή αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι στη διάρκεια της φετινής χρονιάς «πάνω από 5 τόνοι» ναρκωτικών «συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο Τζόια Τάουρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

