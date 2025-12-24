3 συνήθειες που προστατεύουν το δέρμα από την ξηρότητα

Ανακάλυψε τις 3 απλές και καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν το δέρμα μας από την έντονη ξηρότητα του χειμώνα, διατηρώντας την υγιή και απαλή.

Η ξηρότητα είναι ένα θέμα που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του χειμώνα. Συνήθως, τα πιο ευαίσθητα μέρη του σώματος που απαιτούν περισσότερη φροντίδα είναι τα χέρια, το πρόσωπο και τα χείλη. Χρειάζεται να δίνουμε ιδιαίτερη βάση στις καθημερινές μας συνήθειες προκειμένου να προλαμβάνουμε τυχόν ερεθισμούς και άλλα δυσάρεστα συμπτώματα. Αν αναρωτιέσαι πώς να αντιμετωπίσω τα σκασμένα χείλη ή χέρια, τότε η απάντηση που ψάχνεις βρίσκεται εδώ. Μάθε λοιπόν 3 απλές καθημερινές συνήθειες που αξίζει να εντάξεις στην ρουτίνα σου προκειμένου να προλαμβάνεις την ξηρότητα και πως να την αντιμετωπίσεις σε περίπτωση που έχει ήδη προκληθεί.

1. Προστασία από Περιβαλλοντικούς παράγοντες

Ένας από τους κύριους λόγους που το δέρμα σου και τα χείλη σου φαίνονται ξηρά, είναι η συνεχής έκθεση σε εξωτερικούς παράγοντες χωρίς την κατάλληλη προστασία. Ο κρύος αέρας τον χειμώνα, ο δυνατός ήλιος το καλοκαίρι και άλλα θερμαντικά σώματα στο γραφείο ή στο σπίτι, ταλαιπωρούν το δέρμα σου και προκαλούν σταδιακά ερεθισμούς. Για να προστατευτείς, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς κάποια προϊόντα που κάνουν μεγάλη διαφορά και βοηθούν στο να διατηρήσεις την επιδερμίδα σου απαλή.

Συγκεκριμένα, για τα χέρια, μην ξεχνάς ότι δέρμα μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αυτό το σημείο και χρειάζεται προστασία. Το καλοκαίρι τοποθέτησε συνέχεια ενυδατική κρέμα και αντηλιακό ενώ τον χειμώνα φορά απαραίτητα γάντια και ενυδάτωσε μόλις φτάνεις σε εσωτερικό χώρο με κρέμα. Για τα χείλη, χρησιμοποίησε lip balm σε καθημερινή βάση, ενώ το καλοκαίρι καλό είναι να τοποθετείς και αντηλιακό. Επίσης, μην ξεχνάς ποτέ την ιδια φροντίδα και σε πρόσωπο και σώμα προκειμένου να προλαμβάνεις ερεθισμούς.

2. Επαρκής ενυδάτωση από μέσα προς τα έξω

Η ενυδάτωση είναι το κλειδί για υγιές και απαλό δέρμα, ειδικά όταν πρόκειται για τα χείλη μας. Τα χείλη δίνουν πάντα το πρώτο σημάδι ότι έχει ξεκινήσει η αφυδάτωση στο σώμα μας καθώς ξεραίνονται πολύ εύκολα και ξεκινάνε να σκάνε. Για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να προστατεύουμε το σώμα μας από μέσα προς τα έξω.

Παρόλο που έχουμε κουραστεί να ακούμε συνέχεια για την μεγάλη ποσότητα νερού που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά, τα φρούτα και λαχανικά, είναι απαραίτητο να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας αν θέλουμε το δέρμα μας να λάμπει. Παράλληλα, βοηθάμε τον οργανισμό και στο εξωτερικό του με τα κατάλληλα προϊόντα. Δηλαδή, εφαρμόζουμε κρέμες τακτικά, ειδικά στα πιο ευαίσθητα σημεία, και εμπλουτίζουμε τη ρουτίνα περιποίησης μας με μάσκες ενυδάτωσης και σερουμ που δημιουργούν φραγή ενάντια στη ξηρότητα.

3. Βραδινή ρουτίνα με βάση στην προστασία από την ξηρότητα

Η ιδανική στιγμή για να φροντίσεις την επιδερμίδα σου και να την προστατεύσεις από την ξηρότητα είναι το βράδυ. Αφιερώνοντας λίγα μόνο λεπτά πριν πας για ύπνο, θα σε βοηθήσουν να προλάβεις ερεθισμούς και άλλα προβλήματα ξηρότητας στο δέρμα σου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε ήπια καθαριστικά προσώπου με ήπιες κινήσεις χωρίς να τρίβεις έντονα το δέρμα σου, ειδικά τα χείλη.

Σε περίπτωση που νιώθεις τα χείλη σου αφυδατωμένα, ή το δέρμα σου έχει ξεκινήσει να δίνει τα πρώτα σημάδια ερεθισμού πρέπει να εστιάσεις σε προϊόντα που προσφέρουν βαθιά θρέψη. Για παράδειγμα, ενυδατικά έλαια μετά τον καθαρισμό ή φυτικά βάλσαμα που δουλεύουν κατά τη διάρκεια του ύπνου και θεραπεύουν τα συμπτώματα πολύ πιο γρήγορα απ' ότι φαντάζεσαι. Επιπλέον, ήπια απολεπιστικά προϊόντα μπορούν να αφαιρέσουν νεκρά κύτταρα από το δέρμα και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της ενυδάτωσης.