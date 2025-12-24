Χαλαρές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε υποτονικό κλίμα διαπραγματεύονται οι δείκτες την Τετάρτη, μετά τα χθεσινά κέρδη που σημείωσαν οι δείκτες με τον Stoxx 600 να σκαρφαλώνει σε νέο ρεκόρ.

Τελευταία ενημέρωση: 14:19

Ήπιες κινήσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, διευρύνοντας τα χθεσινά κέρδη που σημείωσαν οι δείκτες με τον Stoxx 600 να σκαρφαλώνει σε νέο ρεκόρ, χάρη στην άνοδο της μετοχής της Novo Nordisk στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης .

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται με οριακή άνοδο 0,06% στις 589,10 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,11% στις 8.113 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,20% και τις 9.869 μονάδες. Στην Ισπανία ο IBEX 35 είναι στο +0,11% στις 17.199 μονάδες.

Τα χρηματιστήρια της Γερμανίας και της Ιταλίας θα παραμείνουν κλειστά. Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ολοκληρώσουν πρόωρα τις συνεδριάσεις τους.

Χθες, ο Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,35% κλείνοντας στις 588,73 μονάδες, σφραγίζοντας ένα φρέσκο ρεκόρ. Ο δείκτης αναφοράς έχει ενισχυθεί κατά 14% φέτος και, με μια εβδομάδα να απομένει, φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για το τρίτο συνεχόμενο έτος κερδών. Χθες τη μεγάλη ώθηση έδωσε η μετοχή της Novo Nordisk, που ενισχύθηκε κατά 9,2%.

Στα επιχειρηματικά, στην εξαγορά της Dynavax Technologies για περίπου 2,2 δισ. δολάρια προχωρά η Sanofi, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στα εμβόλια, που επί του παρόντος βασίζονται στη μάχη κατά της γρίπης. Η Sanofi θα καταβάλει 15,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Dynavax με έδρα την Καλιφόρνια, με τo deal να ισοδυναμεί με upside 39% από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της αμερικανικής εταιρείας την Τρίτη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Επίσης, σε συμφωνία να πουλήσει στην αμερικανική επενδυτική Stonepeak Partners το πλειοψηφικό μερίδιό της στην Castrol κατέληξε η ΒP σύμφωνα με το Bloomberg την Τετάρτη. Το deal αποτιμά την Castrol στα 10,1 δισ. δολάρια, μαζί με το το χρέος της. Ο βρετανικός πετρελαϊκός γίγαντας θα ξεφορτωθεί το 65% των μετοχών του στη μονάδα λιπαντικών, έναντι περίπου 6 δισ. δολαρίων, ενώ θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο μέσω κοινοπραξίας. Η μετοχή της BP ενισχύεται 0,34% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Nέο ιστορικό υψηλό πέτυχε ο χρυσός, ξεπερνώντας τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η ένταση στη Βενεζουέλα κλιμακώνεται και οι αγορές προεξοφλούν νέες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ. Στο ανοδικό κύμα συμμετείχαν και το ασήμι με την πλατίνα, τα οποία επίσης κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ.