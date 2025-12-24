Οικονομία | Ελλάδα

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Δόθηκε παράταση - Η νέα προθεσμία

Στόχος η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση εάν οι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Επεκτείνεται για 3 μήνες έως 31 Μαρτίου 2026 η διάρκεια του προγράμματος και κατ’ επέκταση η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος».

Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν νωρίτερα.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

