Νέος πόλος από τις θυγατρικές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Motor Oil, επανεκκίνηση της εταιρείας της Helleniq Energy, ολοκληρωμένες λύσεις από τη ΔΕΗ, πλώρη για 30% από τη Metlen.

Έτος ορόσημο αναμένεται να είναι το 2026 για την εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κλάδος εισέρχεται σε φάση συγκέντρωσης και αναδιάταξης, καθώς οι μεγαλύτεροι «παίκτες» ενοποιούν χαρτοφυλάκια και αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα στη χονδρική αγορά.

Παράλληλα, τα ενισχυμένα χαρτοφυλάκια στην παραγωγή και τα ολοκληρωμένα δίκτυα πελατών δίνουν στους παρόχους μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας τιμών. Η τάση αυτή αναδεικνύει την ικανότητα των μεγαλύτερων «παικτών» να προσαρμόζονται στα σκαμπανεβάσματα του χονδρεμπορικού κόστους, ενώ οι μικρότεροι πάροχοι αναζητούν νέες στρατηγικές διαφοροποίησης για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Ταυτόχρονα, παρατηρούνται σαφείς αλλαγές στις εμπορικές στρατηγικές, που θα γίνουν ακόμη πιο «ορατές» το νέο έτος. Η έμφαση δεν περιορίζεται πλέον στη χαμηλή τιμή ανά κιλοβατώρα. Οι πάροχοι επενδύουν σε ολοκληρωμένα προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζουν ρεύμα με τηλεπικοινωνίες, λύσεις ΑΠΕ, ενεργειακή θωράκιση για επιχειρήσεις, διαχείριση κατανάλωσης, φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας.

Ο λόγος είναι πως οικιακοί καταναλωτές και επιχειρήσεις αναζητούν πλέον επίσης προβλεψιμότητα και λύσεις που καλύπτουν περισσότερες από μία ανάγκες τους, ενώ οι εταιρείες που θα ξεχωρίσουν θα είναι αυτές που θα «απαντήσουν» στις νέες αυτές τάσεις με τον πιο καινοτόμο τρόπο.

ΗΡΩΝ & nrg: Δημιουργία τρίτου ισχυρού πόλου

Η συγχώνευση των θυγατρικών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, δημιουργεί τον τρίτο ισχυρότερο παίκτη στη λιανική αγορά, με περίπου 550.000 πελάτες. Η νέα εταιρεία θα συνδυάζει την ισχυρή παραγωγική βάση των μονάδων φυσικού αερίου των δύο εταιρειών (όπως ο σταθμός κλειστού κύκλου (CCGT) που λειτουργούν οι δύο Όμιλοι στην Κομοτηνή και η ΗΡΩΝ ΙΙ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Θίσβη), με ενιαία εμπορική πολιτική που εστιάζει στην απλούστευση προϊόντων και τη μεγαλύτερη διαφάνεια κόστους.

Το καινούριο σχήμα στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση του μεριδίου αγοράς, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης. Η συγχώνευση φέρνει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και προσφέρει τη δυνατότητα για καινοτομίες.

Οι δύο εταιρείες έχουν δώσει πρόσφατα δείγματα προς αυτή την κατεύθυνση, με την ΗΡΩΝ να λανσάρει το πρώτο «πορτοκαλί» τιμολόγιο, προσφέροντας μηδενικές χρεώσεις για 3 ώρες κάθε ημέρα. Επίσης, η nrg εγκαινίασε συνεργασία με τη Nova, ώστε οι πελάτες της που θα επιλέξουν προγράμματα Nova Fiber με ταχύτητες 300Mbps ή υψηλότερες, να απολαμβάνουν έκπτωση 10 ευρώ ανά μήνα στο πάγιο της σταθερής τους σύνδεσης για 24 μήνες.

Enerwave: Επανεκκίνηση της «νέας Elpedison»

Η Enerwave, η μετεξέλιξη της Elpedison μετά την πλήρη εξαγορά της από τη Helleniq Energy, θέτει ως στόχο μερίδιο 10% στη λιανική. Η στρατηγική της επικεντρώνεται σε προϊόντα σταθερού κόστους, τα οποία δίνουν προβλεψιμότητα στον καταναλωτή και περιορίζουν τον κίνδυνο του bill shock.

Τα προϊόντα που κυκλοφόρησε πρόσφατα έχουν διάρκεια δώδεκα μηνών και συνοδεύονται από «πράσινες» υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, η Enerwave λανσάρει προωθητικές ενέργειες, όπως διαγωνισμούς για δωρεάν ρεύμα και δωροεπιταγές, προσελκύοντας νέους πελάτες και ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά της.

Στόχος της Helleniq Energy είναι η Enerwave να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους παρόχους, με σήμα κατατεθέν την αξιοπιστία και τις ελκυστικές προσφορές, ενώ η εταιρεία εξετάζει και συνδυαστικά πακέτα για επιχειρήσεις και οικιακούς πελάτες, με λύσεις που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες αποθήκευσης και υποστήριξη έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία σταθερής βάσης πελατών και στην οικοδόμηση ισχυρού brand.

Ολιστικές λύσεις από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ στοχεύει το 2026 να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία από το πελατολόγιό της. Ο πυρήνας της στρατηγικής της περιλαμβάνει «πακέτα» ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, συνέργειες με την Κωτσόβολος και νέα εμπορικά μοντέλα για φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας και μπαταρίες.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να βελτιώσει την ψηφιακή εμπειρία του πελάτη, με εργαλεία για παρακολούθηση της κατανάλωσης, ειδοποιήσεις, διαχείριση λογαριασμών και άμεση επικοινωνία. Για πολυκατοικίες, η εταιρεία πρόκειται να προσφέρει ψηφιακά εργαλεία για συνελεύσεις, οικονομική διαχείριση και τεχνική υποστήριξη. Μέσω της Κωτσόβολος, θα λανσαριστεί το μοντέλο «PV as a Service», που παρέχει φωτοβολταϊκά με συνδρομή, χωρίς αρχικό κόστος και με πλήρη υποστήριξη εγκατάστασης, παρακολούθησης και συντήρησης.

Η ΔΕΗ μετατρέπεται σε Powertech πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων, συνδυάζοντας προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακή διαχείριση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Protergia: Στοχεύοντας στο 30% με Picasso και εξατομικευμένα προϊόντα

Η Protergia, ο «βραχίονας» της Metlen, έχει ως στόχο μερίδιο 30% στη λιανική. Κεντρικό όχημα θα αποτελέσει το Protergia Picasso, που λειτουργεί με μοντέλο σταθερής συνδρομής και προσφέρει προβλεψιμότητα κόστους και ορατότητα στους πελάτες. Η στρατηγική αυτή ενισχύεται από τη συνεργασία με την Cosmote, με οφέλη για τους καταναλωτές που συνδυάζουν κάποιο προϊόν Picasso με το «οικοσύστημα» MagentaONE.

Επιπλέον, η Protergia προσφέρει εξατομικευμένα προϊόντα για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με συμβόλαια έως 10 χρόνια, ευέλικτες τιμολογήσεις και λύσεις που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και δίκτυα φόρτισης. Η εταιρεία διαθέτει επίσης για τους μη οικιακούς πελάτες χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως Contracts for Difference (CfDs), για προστασία από διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Με αυτές τις στρατηγικές, η Protergia ενισχύει την παρουσία της σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς, διευρύνοντας το αποτύπωμά της σε κάθε ένα από αυτά.

Καθετοποιημένοι «παίκτες» και διαφοροποιημένες υπηρεσίες

Το 2026 τον τόνο στην ελληνική λιανική αγορά ρεύματος αναμένεται να δώσουν οι ισχυροί καθετοποιημένοι «παίκτες» (ΔΕΗ, Protergia, ΗΡΩΝ–nrg και Enerwave) που επενδύουν σε διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο για οικιακούς όσο και για επιχειρηματικούς πελάτες.

Οι στρατηγικές τους θα επικεντρωθούν στην προβλεψιμότητα κόστους και τις ολοκληρωμένες λύσεις. Την ίδια στιγμή, η αγορά παραμένει ανοιχτή για καινοτομία, νέα προϊόντα και εξειδικευμένες υπηρεσίες, τα οποία μπορούν να δώσουν δυναμική και στους μικρότερους «παίκτες».

Σε κάθε περίπτωση, η μετατόπιση της αγοράς από το κόστος ανά κιλοβατώρα προς τις ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας και υπηρεσιών δείχνει ότι οι εμπορικές στρατηγικές γίνονται βασικό κριτήριο για να ξεχωρίσει ένας προμηθευτής. Η ανάπτυξη συνδρομητικών μοντέλων, πακέτων τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών για ΑΠΕ διαμορφώνει ένα περιβάλλον όπου η ανταγωνιστικότητα θα βασιστεί στην αξία και την καινοτομία. Η αγορά αναδιαμορφώνεται, συνδυάζοντας σταθερότητα, ευελιξία και διαφοροποίηση, με το βλέμμα στραμμένο στην εμπειρία του πελάτη και τις νέες τεχνολογίες.