Ταγαράς: «Εκσυγχρονίζουμε τους κανόνες αδειοδότησης και κατασκευής των κτιρίων»

Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Τι ορίζει.

Στη στοχευμένη τροποποίηση κρίσιμων διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού, με στόχο την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, με Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά (ΦΕΚ Β΄ 6995/2025) τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην ταξινόμηση των κτιρίων, στην ασφάλεια, στην αντοχή, στα δομικά στοιχεία των κατασκευών καθώς και στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.

Η Υπουργική Απόφαση τροποποίησης του Κτιριοδομικού Κανονισμού περιλαμβάνει:

βελτιώσεις στις διατάξεις για τις κλίμακες αποσαφηνίσεις για τη φύτευση κτιρίων εκπαίδευσης διευκολύνσεις για αλλαγές χρήσης υφιστάμενων ειδικών κτιρίων ρυθμίσεις για ανελκυστήρες, ενεργειακές και λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις επικαιροποίηση της ταξινόμησης χρήσεων κτιρίων (μικροβιολογικά εργαστήρια, εργαστήρια φυσικοθεραπείας, data centers) και συμπληρώσεις – αποσαφηνίσεις για την εγκατάσταση υποσταθμών.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς σημειώνει: «Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες του πλαισίου δόμησης στη χώρα. Με τη σημερινή τροποποίησή του, δεν αλλάζουμε απλώς τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά εκσυγχρονίζουμε τους κανόνες με τους οποίους σχεδιάζονται, αδειοδοτούνται και κατασκευάζονται τα κτίρια. Έτσι, βάζουμε τέλος σε αβεβαιότητες που ταλαιπωρούσαν επί χρόνια ιδιοκτήτες και μηχανικούς, δημιουργώντας καθυστερήσεις και απρόβλεπτα κόστη. Με σαφή κριτήρια διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές, για την κατασκευή των κτιρίων».