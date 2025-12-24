Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα για τις γιορτές.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και τα παιδιά τους Σοφία, Κωνσταντίνος και Δάφνη.

Τα κάλαντα είπαν στον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

