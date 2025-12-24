Ειδήσεις | Διεθνή

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα για τις γιορτές.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και τα παιδιά τους Σοφία, Κωνσταντίνος και Δάφνη.

Τα κάλαντα είπαν στον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του μαθήτριες και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα για τις γιορτές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δύο κινήσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν

Φορολοταρία: Έγινε η mega κλήρωση με 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς - Δείτε εάν κερδίσατε

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Χριστούγεννα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider