Κεφαλογιάννης: Δημιουργούμε 13 μικρά κέντρα διαχείρισης κινδύνων - Στόχος η πρόληψη και η διαχείριση

Για το νέο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» μίλησε, σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό, έναν παραγωγικό μηχανισμό στο κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος «δίνει βάση στην πρόληψη και στη διαχείριση κινδύνων στο πεδίο».

Ο Υπουργός τόνισε τη δημιουργία 13 μικρών ΕΣΚΕΔΙΚ που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, δηλαδή κέντρα διαχείρισης κινδύνων στις 13 Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις. Αυτό, όπως εξήγησε, «θα δίνει μια ενιαία εικόνα διαχείρισης όλων των γεγονότων και κυρίως προληπτικής επιτήρησης σε κάποια ζητήματα».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι δίνεται πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα της πρόληψης σε Δήμους και Περιφέρειες, προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ενώ έχουν σχέδια αντιμετώπισης των περιστατικών και των φαινομένων, δεν έχουν πρόληψη». Στη συνέχεια, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «θα μπορούν να βγαίνουν οι πυροσβέστες μας, πλέον, με μεταπτυχιακά ακόμα και διδακτορικά».

Ο Υπουργός έδωσε έμφαση στην προδιαγεγραμμένη καύση, που όπως σημείωσε «εφαρμόζουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας συστήματα που είναι στις υπόλοιπες χώρες». Εξηγώντας, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι κατά την διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης θα μπορούμε να καίμε το υπόστρωμα που έχει μαζευτεί και τη βιομάζα σε δάση ωστόσο πρόσθεσε πως «το δάσος θα παραμένει ως έχει, δηλαδή τα δέντρα κυρίως και γενικότερα το υπόλοιπο οικοσύστημα».

Τέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών και στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο, έχουν ήδη ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ μέχρι τέλος του έτους θα τους έχουν καταβληθεί 3,8 δις ευρώ.