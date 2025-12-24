Ειδήσεις | Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους αυτοκινητοδρόμους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους αυτοκινητοδρόμους
Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός σας ενημερώνουν για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους αυτοκινητοδρόμους ευθύνης τους.

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός σας ενημερώνουν για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους αυτοκινητοδρόμους ευθύνης τους, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων:

ΑΘΕ

Εκτροπή κυκλοφορίας από Α/Κ Ριτσώνας (75,5χλμ) έως Α/Κ Μαρτίνου (125,7χλμ), προς Αθήνα.

Στον Α/Κ Μπράλου γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας στην ράμπα εξόδου και επανεισέρχονται τα οχήματα από την ράμπα εισόδου του ιδίου κόμβου, αμφίπλευρα.

Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο 105ο χλμ , στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων στη Γέφυρα Βοιωτικού Κηφισού

Ε65

Αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Σοφάδων (72,5 χλμ.) έως και τον Α/Κ Τρικάλων (111,6 χλμ).

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

Εκτροπή από Α/Κ Αγρίνιου Νότιος (Χαλικίου) ( 51,4χλμ) μέχρι Α/Κ Αγρινίου Βόρειος (Κουβαράς) (80,7χλμ), αμφίπλευρα.

Εκτροπή από Η/Κ Κομποτίου (130,2χλμ ) μέχρι Α/Κ Άρτας ( 140,9χλμ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Στον κλάδο προς Αντίρριο υπάρχει εκτροπή στον Α/Κ Άρτας(140,9χλμ). Τα οχήματα εκτρέπονται στην Ράμπα εξόδου προς Αντίρριο και εισέρχονται εκ νέου από την Ράμπα εισόδου προς Αντίρριο του Α/Κ Άρτας.

Ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον ΜΣΔ Μενιδίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δύο κινήσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν

Φορολοταρία: Έγινε η mega κλήρωση με 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς - Δείτε εάν κερδίσατε

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

tags:
Ιονία Οδός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider