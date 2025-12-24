Σχέδιο ειρήνης 20 σημείων για Ουκρανία από Ζελένσκι - Αναλυτικά τι προβλέπει

Σχέδιο τριμερούς εγγύησης ασφαλείας μεταξύ Κιέβου, Ουάσιγκτον, Βρυξελλών και οδικός χάρτης για την ευημερία της Ουκρανίας.

Ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία, παρουσίασε στους δημοσιογράφους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση των εγγράφων», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το πλάνο διαμορφώθηκε πάνω στο αμερικανικό αρχικό προσχέδιο των 28 σημείων, το οποίο ουσιαστικά οδηγούσε την Ουκρανία σε συνθηκολόγηση.

Παράλληλα, έχει καταρτιστεί σχέδιο τριμερούς εγγύησης ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης, καθώς και διμερής συμφωνία εγγυήσεων ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Ένα ακόμη έγγραφο ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσιγκτον αφορά την οικονομική συνεργασία και περιγράφεται ως «οδικός χάρτης για την ευημερία της Ουκρανίας».

Οι ΗΠΑ αναμένεται να παραδώσουν το προσχέδιο των 20 σημείων στη Μόσχα αργότερα στις 24 Δεκεμβρίου. Εάν εγκριθεί, το τελικό έγγραφο πρέπει να υπογραφεί από τους ηγέτες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί ποιοι θα υπογράψουν μια πιθανή συμφωνία από την ευρωπαϊκή πλευρά.

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, πρέπει να επικυρωθεί από το ουκρανικό κοινοβούλιο ή/και να υποστηριχθεί από τον λαό της Ουκρανίας σε δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί ενδεχομένως εντός 60 ημερών.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για δύο σημαντικά ζητήματα στο αναθεωρημένο σχέδιο, τα σημεία 12 και 14 - τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή και τον έλεγχο της περιοχής Ντονμπάς , η οποία μαστίζεται από τον πόλεμο από το 2014. Η συμφωνία επίσης δεν αναφέρει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά το σχέδιο των 20 σημείων του Ζελένσκι

Το Kyiv Independent δημοσιεύει το προσχέδιο του πιθανού ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ και παρουσιάστηκε και παραφράστηκε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας.