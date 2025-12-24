Γεραπετρίτης: Η πολιτική των αποκαλούμενων «ήρεμων νερών» είναι μια θεμελιώδης επιλογή του Πρωθυπουργού

Τη σημασία διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία προκειμένου να προλαμβάνονται πιθανές εντάσεις και κρίσεις ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Σκάι.

Τη σημασία διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία προκειμένου να προλαμβάνονται πιθανές εντάσεις και κρίσεις ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Σκάι.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η πολιτική των αποκαλούμενων «ήρεμων νερών» είναι μια θεμελιώδης επιλογή του Πρωθυπουργού, δια της οποίας η Αθήνα κέρδισε χρόνο να ανασυνταχθεί τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και σε αυτόν της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών στην Άγκυρα όπου και αναμένεται να συναντηθούν οι κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν.

Όσον αφορά στην ατζέντα του Συμβουλίου, θα προετοιμαστεί στον επόμενο γύρο του πολιτικού διαλόγου και της «θετικής ατζέντας», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι οι μείζονες διαφορές, «θεμελιώδεις» όπως τις χαρακτήρισε, με αιχμή την οριοθέτηση ΑΟΖ – υφαλοκρηπίδας, παραμένουν, γεγονός όμως που δεν πρέπει να εμποδίζει τις δύο πλευρές να συναντώνται και να συζητούν.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη όσο δεν επιλύεται το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών τόσο θα υφέρπουν οι εντάσεις. Ο ίδιος πάντως εκτίμησε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση ώστε οι δύο πλευρές να συζητήσουν επί της ουσίας για τα μείζονα.