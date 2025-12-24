ΣΕΤΕ: Έκκληση για άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας στο οδικό δίκτυο

«Η συνέχιση των περιορισμών στην κυκλοφορία επιβαρύνει την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών, δημιουργεί εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο, σε μία κρίσιμη συγκυρία για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο και τον χειμερινό τουρισμό.

«Η συνέχιση των περιορισμών στην κυκλοφορία επιβαρύνει την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών, δημιουργεί εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις χειμερινές και ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας», σημειώνει ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, για τις επιχειρήσεις του χειμερινού τουρισμού, η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας. Η απώλειά της δεν συνιστά απλώς μία πρόσκαιρη ζημία, αλλά θέτει ζήτημα επιβίωσης, με άμεσες επιπτώσεις για χιλιάδες εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από τη λειτουργία τους.

«Γι' αυτό και είναι κρίσιμο να υπάρξει άμεση επιστροφή στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς και η στοιχειώδης κανονικότητα της αγοράς κατά τις ημέρες των εορτών.

Ο τουρισμός αποτελεί συλλογικό αγαθό για τη χώρα και η προστασία του προϋποθέτει λύσεις που δεν μεταφέρουν το κόστος σε άλλους κλάδους, στους εργαζόμενους και στις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΣΕΤΕ απευθύνει έκκληση για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, προκειμένου η εορταστική περίοδος να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και ομαλότητα», υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος.