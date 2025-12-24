Τα λάθη που κοστίζουν και «φουσκώνουν» τον λογαριασμό του φόρου ακινήτων. Το Ε9 και η δήλωση των ασφαλισμένων κατοικιών. Για ποιους ο ΕΝΦΙΑ «κουρεύεται» 50%.

Με δύο κινήσεις μπορούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να «κλειδώσουν» εκπτώσεις στο ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ για το 2026, το οποίο θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026 και θα εξοφληθεί σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, υποβάλλοντας χωρίς πρόστιμο τροποποιητική δήλωση Ε9 έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Αντίθετα, όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ.

Τα βασικότερα λάθη που «φουσκώνουν» το ποσό του φόρου σχετίζονται με την αναγραφή βοηθητικών ή υπόγειων χώρων ως κύριων, με τη μη συμπλήρωση του αριθμού του ορόφου, με την αναγραφή του έτους αποπεράτωσης του ακινήτου αντί του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας, με τη μη αναγραφή ή τη λανθασμένη αναγραφή εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία), με την παράλειψη συμπλήρωσης των κωδικών του εντύπου για κτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα καθώς και με τη μη αναγραφή γεωργικού κτίσματος ή αποθήκης ή επαγγελματικής στέγης σε αγροτεμάχιο.

Ασφαλισμένες κατοικίες

Οι φορολογούμενοι που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ, θα κληθούν από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου του νέου έτους να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ.

Μέσω της διαδικασίας αυτής θα συσχετίσουν την ταυτότητα των ακινήτων τους με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα αποστείλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην ΑΑΔΕ.

Η μείωση 20% χορηγείται για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ, εφόσον είναι ασφαλισμένες για ολόκληρο το 2025, ενώ αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Δεν ισχύει καμία μείωση για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών τον χρόνο.

Για ασφαλισμένες κατοικίες άνω των 500.000 ευρώ, το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται στο 10%. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της μείωσης είναι οι κατοικίες να είναι ασφαλισμένες και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα.

Ψαλίδι 50% στον ΕΝΦΙΑ

Ελαφρύτερα αναμένεται να είναι τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για πάνω από 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν μόνιμα σε 12.720 οικισμούς σε όλη τη χώρα. Οι φορολογούμενοι που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, θα δουν τον φόρο για την κατοικία τους να μειώνεται κατά 50% το 2026 και να μηδενίζεται πλήρως από το 2027.

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο ανέρχεται σε 1.700 κατοίκους. Η έκπτωση ισχύει αποκλειστικά για την κύρια κατοικία, εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.