Κομισιόν: Καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου των ΗΠΑ σε πέντε αξιωματούχους της ΕΕ

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει έντονα την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε πέντε Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Τιερί Μπρετόν», αναφέρει η Κομισιόν σε δήλωσή της, τονίζοντας πως έχει ζητήσει διευκρινίσεις από τις αρχές των ΗΠΑ.

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και κοινή βασική αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο» τονίζεται χαρακτηριστικά.

«Η ΕΕ είναι μια ανοιχτή, βασισμένη σε κανόνες ενιαία αγορά, με το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις δημοκρατικές μας αξίες και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Οι ψηφιακοί μας κανόνες διασφαλίζουν ασφαλείς, δίκαιους και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, οι οποίοι εφαρμόζονται δίκαια και χωρίς διακρίσεις» επισημαίνεται.

«Έχουμε ζητήσει διευκρινίσεις από τις αρχές των ΗΠΑ και παραμένουμε αφοσιωμένοι. Εάν χρειαστεί, θα ανταποκριθούμε γρήγορα και αποφασιστικά για να υπερασπιστούμε την κανονιστική μας αυτονομία έναντι αδικαιολόγητων μέτρων» καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως ο γάλλος πρώην επίτροπος Μπρετόν στηλίτευσε τον «άνεμο μακαρθισμού» που πνέει στις ΗΠΑ. «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτήθηκε ρητορικά μέσω X, παραπέμποντας στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950.