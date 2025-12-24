Πόσα χρήματα πήραν Τζέικ Πολ και Άντριου Τέιτ από τις ήττες τους

Με «φουσκωμένους» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αποχώρησαν από τα ρινγκ σε δύο διαφορετικούς αγώνες που έγιναν απολύτως viral οι Τζέικ Πολ και Άντριου Τέιτ.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ο Τζέικ Πολ βγήκε νοκ άουτ στον έκτο γύρο από τον Άντονι Τζόσουα και κατέληξε μάλιστα με σπασμένο σαγόνι, ενώ όπως αναφέρει η Daily Mail οι δύο πυγμάχοι εκτιμάται ότι κέρδισαν πάνω από 92 εκατ. δολάρια έκαστος, με το συνολικό χρηματικό έπαθλο για το ματς που μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix να ανέρχεται σε τουλάχιστον 184 εκατ. δολάρια.

Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες ήττες στην καριέρα του Πολ ως επαγγελματίας καθώς υπέστη επίσης σοβαρό κάταγμα σιαγόνας σε δύο σημεία και νοσηλεύτηκε για επέμβαση ενώ οι φωτογραφίες μετά το χειρουργείο έκαναν τον γύρο των social media. Τα νέα για τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών καθώς ως κάτοικος Βρετανίας, είναι καλύτερα καθώς αυτό δεν ήταν καν το μεγαλύτερο... μεροκάματο της καριέρας του.

Ο Τζόσουα αποχαιρέτησε τουλάχιστον 40 εκατ. δολάρια εξαιτίας φόρων καθώς υπόκειται στον μέγιστο συντελεστή των ΗΠΑ: Το 37% κατέληξε απευθείας στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) ενώ πλήρωσε και τη «ψαλίδα» μεταξύ της συνολικής φορολογικής του υποχρέωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και του ποσού που έχει ήδη παρακρατηθεί ως φόρος στις ΗΠΑ. Έτσι, έδωσε περίπου 7,4 εκατ. στερλίνες στη βρετανική εφορία (HMRC) ενώ συνεισέφερε και στο National Insurance (Εθνική Ασφάλιση), με περίπου 2 εκατ. δολάρια.

Από την πλευρά του, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ο Τέιτ που ηττήθηκε στα σημεία από τον Τσέις Ντεμούρ στο Ντουμπάι μετά από απόφαση των διαιτητών, δήλωσε ότι πληρώθηκε περίπου 20 εκατ. δολάρια παρά το «L» στην αναμέτρηση. Μάλιστα, ο αδελφός του, Τρίσταν Τέιτ, ισχυρίστηκε ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να φτάσουν τα 52 εκατ. δολάρια, ενώ για τον πρωταθλητή του Misfits Boxing το ποσό δεν έχει αποκαλυφθεί.