«Κοκκινίζουν» οι ευρωαγορές ενόψει Fed - «Βαρίδι» οι τράπεζες

Οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας ενώ μετρούν αντίστροφα για την απόφαση της Fed σχετικά με τα αμερικανικά επιτόκια.

Τελευταία ενημέρωση 13:01

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές την Τρίτη, αδυνατώντας να επεκτείνουν τα χθεσινά κέρδη καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας ενώ μετρούν αντίστροφα για την απόφαση της Fed σχετικά με τα αμερικανικά επιτόκια με τις χρηματαγορές να προβλέπουν επί του παρόντος μείωση 25 μονάδων βάσης στο κόστος δανεισμού.

Ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,20% στις 556 μονάδες, με τον τραπεζικό δείκτη να δέχεται πιέσεις 0,6%, καθώς οι επενδυτές αδημονούν για την απόφαση νομισματικής πολιτικής της FOMC. Μεταξύ των εισηγμένων με τις χειρότερες επιδόσεις στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα είναι η γερμανική Commerzbank, με -1,2%, η ισπανική Caixabank με -1,3%, και η Bank of Ireland με -0,9%.

O Euro Stoxx 50 χάνει 0,23% στις 5.427 μονάδες, ενώ στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,03% στις 7.894 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,37% στις 23.661 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,22% στις 9.256 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB αποδυναμώνεται 0,23% στις 42.952 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 με πτώση 0,70% αγγίζει τις 15.276 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία παρέμεινε σταθερό στο 4,7% τον Ιούλιο, σε υψηλό τετραετίας. Εν τω μεταξύ, η ετήσια αύξηση των μέσων αποδοχών — εξαιρουμένων των μπόνους — επιβραδύνθηκε στο 4,8% στο τρίμηνο έως τον Ιούλιο, από 5% την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο. «Το συνολικό ποσοστό ανεργίας, το οποίο παρέμεινε σταθερό, καλύπτει μια τάση αποκλιμάκωσης που θα είναι ανησυχητική για πολλούς εργαζόμενους», εκτιμά η Ντάνι Χιούσον, επικεφαλής οικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell.

Πρόσθεσε ότι οι θέσεις εργασίας μειώνονταν, ενώ πολλές επιχειρήσεις καθυστερούσαν τις αποφάσεις προσλήψεων και επενδύσεων μέχρι τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό του Νοεμβρίου δια χειρός της ΥΠΟΙΚ, Ρέιτσελ Ριβς. «Αυτή η τάση θα παρακολουθείται στενά από τους διαμορφωτές νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒοΕ)», συμπλήρωσε, καταλήγοντας πως: «παρόλο που οι αγορές δεν προβλέπουν μείωση αυτή την εβδομάδα, αυτή η κατάσταση ανοίγει τον δρόμο για περαιέρω χαλάρωση φέτος».

Οι αγορές εκτιμούν πως οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας προχωρούν καλά ενώ «ξεσκονίζουν» τη συμφωνία-πλαίσιο για το TikTok. Ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συνομιλήσουν την Παρασκευή, ενώ η Βρετανία ετοιμάζεται για την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού ηγέτη, που μαζί με την πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ θα περάσουν την Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ με τον Κάρολο και τη Καμίλα, πριν τις συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ την Πέμπτη.

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέες «κορυφές» σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Θετικό ήταν το κλίμα στις περισσότερες ασιατικές αγορές σήμερα, με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, ενισχυμένες από την προσδοκία για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι κινεζικές αγορές υποχώρησαν από τα υψηλά δεκαετίας, εξαιτίας της αβεβαιότητας γύρω από τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τις εξαγωγές τσιπ.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε άνοδο 0,6%, φτάνοντας σε νέο ρεκόρ στις 45.055,38 μονάδες, Ο ευρύτερος TOPIX της Ιαπωνίας κέρδισε 0,5%, σε νέο ιστορικό υψηλό με 3.177,20 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI ενισχύθηκε 1,3% φτάνοντας τις 3.452,50 μονάδες σε νέα ιστορικά υψηλά, με τους κολοσσούς της βιομηχανίας τσιπ, Samsung Electronics και SK Hynix, να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 πρόσθεσε 0,2%, ενώ ο Straits Times στη Σιγκαπούρη παρέμεινε αμετάβλητος.

