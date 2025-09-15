Τραμπ: Υπάρχει συμφωνία για το TikTok - Επικοινωνία με Σι την Παρασκευή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

Ο Τραμπ είπε ότι θα συνομιλήσει την Παρασκευή με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ .

«Η μεγάλη Συνάντηση για το Εμπόριο στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! (σ.σ. Οι συνομιλίες) θα ολοκληρωθούν σύντομα. Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια "συγκεκριμένη" εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.

Επιβεβαιώνει ο Μπέσεντ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, πλαίσιο που θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok. Οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι, θα συνομιλήσουν την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Φωτογραφία: @associatedpress

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ