Ευρωαγορές: Ήπια ανοδικά με το βλέμμα στην Fed

Ανοδικές κινήσεις σημειώνουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, με τους επενδυτές να αφήνουν πίσω τους πλέον την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια και να στρέφουν την προσοχή τους σε εκείνη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, με τις αγορές να προεξοφλούν μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με πολλούς μάλιστα να αναμένουν την Fed να κάνει το βήμα παραπάνω και να τολμά μία μεγαλύτερη από το σύνηθες μείωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,24% στις 556,84 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,57% στις 5.420 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX είναι στο +0,38% στις 23.782 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,66% στις 7.879 μονάδες, με την αγορά να αντιδρά ψύχραιμα μετά την ετυμηγορία της Fitch να υποβαθμίσει την γαλλική οικονομία.

Στη Βρετανία, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,18% στις 9.280 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB ανήλθε στις 42.560 μονάδες με +0,3%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρέθηκε στις 15.308 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της εταιρείας ανάπτυξης αιολικής ενέργειας Orsted υποχώρει περίπου 3%, αφότου η εταιρεία αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να πουλήσει νέες μετοχές με τιμή 67% χαμηλότερη από το κλείσιμο της Παρασκευής (περίπου 200 κορώνες Δανίας), σε μία προσπάθεια να συγκεντρώσει 60 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (9,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα συγκεντρώσει επάνω της όλους τους προβολείς, με τις αγορές να αναμένουν κάποια καλά οικονομικά νέα από την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ την Πέμπτη.

Η τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό του Ηνωμένου Βασιλείου θα δημοσιευτεί την Τετάρτη πριν από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας που θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα αργότερα, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα διατηρήσει σταθερή τη νομισματική πολιτική της, για να προχωρήσει σε μέτρα χαλάρωσης τα επόμενα τρίμηνα.

Ρεκόρ ο Kospi στην Ασία

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό υψηλό ενδοσυνεδριακά, στις 3.420,23 μονάδες, για να κλείσει τελικά με +0,35% στις 3.407, 31 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το φράγμα των 3.400 μονάδων και σημειώνοντας την 10η σερί κερφοφόρα συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών Κου Γιουν-τσέολ που δήλωσε ότι η κυβερνηση θα καταργήσει το προηγούμενο σχέδιό της για αύξηση των φόρων στις επενδύσεις σε μετοχές. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης κέρδισε 0,66%

Οι υπόλοιπες αγορές Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν μεικτά, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην Ισπανία, ενώ αξιολόγησαν μια σειρά οικονομικών δεδομένων από το Πεκίνο.

Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι ξεκίνησαν συνομιλίες στη Μαδρίτη την Κυριακή για να συζητήσουν βασικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, οικονομίας και εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της επερχόμενης προθεσμίας για την εκποίηση της κινεζικής εφαρμογής σύντομων βίντεο TikTok και των αμερικανικών δασμών.

Αντιπροσωπείες με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ και τον εμπορικό εκπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ συναντήθηκαν με τους ομολόγους τους, τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λίφενγκ και τον κορυφαίο εμπορικό διαπραγματευτή της Κίνας, Λι Τσενγκγκάνγκ.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,28% ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech αυξήθηκε κατά 1%.

Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,24% στον απόηχο των οικονομικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, η οικονομική επιβράδυνση της Κίνας ήταν μεγαλύτερη του αναμενόμενου τον Αύγουστο, καθώς η ασθενής εγχώρια ζήτηση συνεχίστηκε και η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε την πτωτική της πορεία, αυξάνοντας την πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εφαρμόσουν περισσότερα κίνητρα για την επίτευξη του επίσημου στόχου ανάπτυξης.

Η βιομηχανική παραγωγή και η κατανάλωση είχαν τον χειρότερο μήνα τους μέχρι τώρα φέτος, μετά από μια απότομη επιβράδυνση τον Ιούλιο.

Η παραγωγή στα κινεζικά εργοστάσια και ορυχεία αυξήθηκε κατά 5,2% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα, η μικρότερη αύξηση από τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι λιανικές πωλήσεις τον περασμένο μήνα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έβλεπαν ανάπτυξη 3,9% σε δημοσκόπηση του Reuters και χαμηλότερα από την ανάπτυξη 3,7% του Ιουλίου.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,13%.

Οι αγορές στην Ιαπωνία και στη Μαλαισία ήταν κλειστές λόγω αργίας.