Καμπανάκι για την κινεζική οικονομία: Ασθενής ζήτηση, πτώση παραγωγής, φόβοι για νέα μέτρα στήριξης

Η οικονομική επιβράδυνση της Κίνας ήταν μεγαλύτερη του αναμενόμενου τον Αύγουστο, καθώς η ασθενής εγχώρια ζήτηση συνεχίστηκε και η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε την πτωτική της πορεία, αυξάνοντας την πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εφαρμόσουν περισσότερα κίνητρα για την επίτευξη του επίσημου στόχου ανάπτυξης.

Η βιομηχανική παραγωγή και η κατανάλωση είχαν τον χειρότερο μήνα τους μέχρι τώρα φέτος, μετά από μια απότομη επιβράδυνση τον Ιούλιο.

Η παραγωγή στα κινεζικά εργοστάσια και ορυχεία αυξήθηκε κατά 5,2% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τη Δευτέρα, η μικρότερη αύξηση από τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι λιανικές πωλήσεις τον περασμένο μήνα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έβλεπαν ανάπτυξη 3,9% σε δημοσκόπηση του Reuters και χαμηλότερα από την ανάπτυξη 3,7% του Ιουλίου.

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε στο 5,2% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την αύξηση 5,7% τον Ιούλιο, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι τα δεδομένα θα παρέμεναν αμετάβλητα από τον προηγούμενο μήνα.

Η αύξηση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους επιβραδύνθηκε απότομα στο 0,5%, το χειρότερο αποτέλεσμα για την περίοδο από το 2020, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστηριχθεί σε μεγάλο βαθμό από κρατικές επιχειρήσεις, με τις επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα να έχουν συρρικνωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, δήλωσε ο Γιουάν Ζανγκ, κύριος οικονομολόγος στο think tank The Conference Board’s China Center.

Η απόδοση των 30ετών κρατικών ομολόγων της Κίνας μειώθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 2,16%, πιθανώς λόγω των προσδοκιών ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Οι κινεζικές μετοχές διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα κέρδη τους, με τον εγχώριο δείκτη αναφοράς CSI 300 να σημειώνει άνοδο 0,7%.

«Είναι πιθανό να δούμε μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση στην αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο», δήλωσε η Serena Zhou, ανώτερη οικονομολόγος για την Κίνα στην Mizuho Securities Asia Ltd, τονίζοντας ότι η πιθανότητα να επιβραδυνθεί πιο σημαντικά η ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο, μπορει να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο ανάπτυξης 5% της κυβέρνησης, εάν δεν εφαρμοστούν σημαντικά μέτρα τόνωσης.

Καθώς η άνθηση των εξαγωγών υποχωρεί, πολλοί αναλυτές και επενδυτές ανέμεναν μια πτωτική πορεία στην οικονομία της Κίνας κατά τους τελευταίους μήνες του 2025, μετά την άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης κατά 5,3% στο πρώτο εξάμηνο. Η έκταση της επιβράδυνσης στην Κίνα, η οποία αναμένεται να είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην παγκόσμια ανάπτυξη τα επόμενα πέντε χρόνια, θα έχει σημασία για μια ευάλωτη παγκόσμια οικονομία που επιβραδύνεται υπό την πίεση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Η διπλωματία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου εντείνεται εν τω μεταξύ, καθώς μια 90ήμερη εκεχειρία δασμών μεταξύ των εθνών πρόκειται να λήξει στις αρχές Νοεμβρίου. Εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Κίνας συζήτησαν για το TikTok, το εμπόριο και την οικονομία την Κυριακή στη Μαδρίτη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών.

Το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές της Κίνας, βάσει ερευνών, τον Αύγουστο ανήλθε στο 5,3%, αυξημένο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Η στατιστική υπηρεσία απέδωσε την αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην περίοδο των αποφοιτήσεων.

«Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί ασταθείς και αβέβαιοι παράγοντες στο εξωτερικό περιβάλλον, και η εθνική οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλούς κινδύνους και προκλήσεις», ανέφερε η στατιστική υπηρεσία σε ανακοίνωση στην αγγλική γλώσσα.

«Πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως τις μακροοικονομικές πολιτικές, να επικεντρωθούμε στη διατήρηση σταθερών της απασχόλησης, των επιχειρήσεων, της αγοράς... των προσδοκιών, να εμβαθύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, το άνοιγμα και την καινοτομία, ώστε να προωθήσουμε σταθερή και υγιή οικονομική ανάπτυξη» τονίζεται.

Οι λιανικές πωλήσεις, εξαιρουμένης της κατανάλωσης αυτοκινήτων, αυξήθηκαν κατά 3,7% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση της κατανάλωσης στις αγροτικές περιοχές ξεπέρασε εκείνη των αστικών κέντρων, σημειώνοντας αύξηση 4,6% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Ο εκπρόσωπος της NBS, Φου Λινγκχουί, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση ότι ήταν δύσκολο να διαπιστωθεί εάν ο πληθωρισμός των καταναλωτών είχε φτάσει σε σημείο καμπής, ενώ αναμενόταν ότι οι τιμές καταναλωτή θα παραμείνουν ασταθείς.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Κίνας μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον περασμένο μήνα, κατά 0,4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ο αποπληθωρισμός των τιμών παραγωγού συνεχίστηκε για τρίτο έτος.

Ο Φου αναγνώρισε την αβεβαιότητα γύρω από τον «εισαγόμενο πληθωρισμό» — όπου οι τιμές των εισαγόμενων αγαθών ενδέχεται να αυξηθούν για λόγους όπως η αποδυνάμωση του γουάν, οι αυξανόμενες παγκόσμιες τιμές των βασικών προϊόντων και οι υψηλότεροι δασμολογικοί συντελεστές.

Χρυσός και ασήμι

Μεταξύ των κατηγοριών που σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, οι πωλήσεις χρυσού, ασημιού και κοσμημάτων αυξήθηκαν κατά 16,8% τον Αύγουστο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αυτές των αθλητικών και ψυχαγωγικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 16,9% και οι πωλήσεις επίπλων αυξήθηκαν κατά 18,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το CNBC.

Σημαντική υποχώρηση στην κατανάλωση σημειώθηκε στο πετρέλαιο, καθώς και στα προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η κατανάλωση υπηρεσιών κέρδισε δυναμική, με επικεφαλής τα ταξίδια, την αναψυχή και τις μεταφορές, σηματοδοτώντας μια σταδιακή μετατόπιση των δαπανών προς τις υπηρεσίες, επεσήμανε ο Ζανγκ.

Η επιβράδυνση της αύξησης των λιανικών πωλήσεων οφειλόταν κυρίως στην ασθενέστερη ζήτηση για οικιακές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη, καθώς η ώθηση από τις επιδοτήσεις του Πεκίνου για το εμπόριο καταναλωτικών αγαθών άρχισε να εξασθενεί, δήλωσε σε σημείωμα τη Δευτέρα ο Λισένγκ Γουάνγκ, οικονομολόγος για την Κίνα στην Goldman Sachs.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% μετά την ανακοίνωση των οικονομικών δεδομένων της Κίνας.

«Η επιβράδυνση δεν αποτελεί έκπληξη για τις αγορές», καθώς οι επενδυτές ανέμεναν ήδη ότι η ανάπτυξη θα αποδυναμωθεί στο τρίτο τρίμηνο, δήλωσε ο Ζιγουέι Ζανγκ, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Managemen,

Η δημοσιονομική πολιτική του Πεκίνου μπορεί να γίνει «πιο υποστηρικτική» περιφερειακά, ωστόσο ένα μεγάλο πακέτο τόνωσης είναι απίθανο, εκτός εάν το Πεκίνο δει ότι η οικονομία κινδυνεύει να χάσει τον στόχο ανάπτυξης 5%, πρόσθεσε ο Ζανγκ.