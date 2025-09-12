Χρυσός: Μία ανάσα από νέα ιστορικά υψηλά εν μέσω προσδοκιών για τη Fed

Οι ανησυχίες για την αδύναμη αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για πολλαπλές μειώσεις των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους από την Fed, ενισχύοντας τη ζήτηση για τον χρυσό που οδεύει προς την τέταρτη εβδομαδιαία άνοδο,

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, μετά την χθεσινή μικρή υποχώρηση, παραμένοντας κοντά στο ιστορικό υψηλό των 3.673,95 δολαρίων που είχε καταγραφεί ενδοσυνεδριακά την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες για την αδύναμη αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για πολλαπλές μειώσεις των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους από την Fed, ενισχύοντας τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο που οδεύει προς την τέταρτη εβδομαδιαία άνοδο,

Σήμερα ο χρυσός spot ξεπέρασε τα 3.650 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 2% αυτή την εβδομάδα.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 40% φέτος, καθιστώντας τον ένα από τα εμπορεύματα με την καλύτερη απόδοση και ξεπερνώντας άλλους δείκτες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη S&P 500, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η άνοδος υποστηρίχθηκε από τις αγορές μετοχών από τις κεντρικές τράπεζες, τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις εισροές σε ETF.

«Η αγορά προετοιμάζεται για την έναρξη μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίαση. Η προσδοκία είναι ότι αυτή δεν είναι μόνο μία μείωση, (ενώ) η επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια αυξάνει επίσης την ελκυστικότητα του χρυσού», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του την Τετάρτη προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα βασικά επιτόκια.

«Δεδομένων αυτών των ευνοϊκών συνθηκών και μετά την πρόσφατη αύξηση των ροών των χρηματιστηριακών αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF), αναμένουμε τώρα ότι ο χρυσός θα αυξηθεί στα 3.900 δολάρια/ουγγιά μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους», πρόσθεσε.

Οι συμμετοχές στο SPDR Gold Trust, το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο στον κόσμο που υποστηρίζεται από χρυσό, αυξήθηκαν σε υψηλό τριών ετών την περασμένη εβδομάδα.

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Αύγουστο, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση των τελευταίων επτά μηνών, ενώ οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021 την περασμένη εβδομάδα.

Η Fed θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στις 17 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσαν σχεδόν και οι 107 οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.