ΗΠΑ: Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο - Άνοδος στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Με ρυθμό 2,9% έτρεξε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, γεγονός που στέλνει δύσκολα μηνύματα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πριν από τη κρίσιμη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Οι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές για μια ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών κινήθηκαν υψηλότερα από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, ενώ οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας επιταχύνθηκαν, παρέχοντας προβληματικά οικονομικά μηνύματα για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) πριν από τη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε 0,4% τον Αύγουστο, μετά από αύξηση 0,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, καθώς η δασμολογική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντάθηκε.

Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,9%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιανουάριο, μετά από άνοδο 2,7% τον Ιούλιο.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αντίστοιχες μετρήσεις 0,3% και 2,9%.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ η ενέργεια ανέβηκε 0,7%, καθώς η βενζίνη αυξήθηκε κατά 1,9%.

Η τιμολόγηση της αγοράς υποδηλώνει 100% βεβαιότητα ότι η Fed θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο, το οποίο επί του παρόντος στοχεύει μεταξύ 4,25%-4,5%.

Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό, «σιωπηρό» κομμάτι της αγοράς που βλέπει την πιθανότητα η Fed να επιλέξει να αποκλίνει από το σύνηθες 0,25% που συνήθως προτιμά στις μειώσεις και να χαμηλώσει το επιτόκιο κατά μισή μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία στην αγορά εργασίας φέτος όπως και τις υποτονικές μετρήσεις του πληθωρισμού.

Όσον αφορά την απασχόληση, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε μια απροσδόκητη αύξηση στις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις 263.000, εποχικά προσαρμοσμένες, υψηλότερα από την εκτίμηση των 235.000 και αυξημένες κατά 27.000 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.