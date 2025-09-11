Χρυσός: Μικρές απώλειες περιμένοντας τη μείωση επιτοκίων από την Fed

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 0,2% στα 3.634,96 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει την Τρίτη στο ιστορικό υψηλό των 3.673,95 δολαρίων.

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησε την Πέμπτη, παραμένοντας ωστόσο στα επίπεδα των ρεκόρ, καθώς τα ήπια στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ υπερίσχυσαν των ανησυχιών από τα πιο σταθερά δεδομένα για τον πληθωρισμό, με τους επενδυτές να εξακολουθούν να στοιχηματίζουν στη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 0,2% στα 3.634,96 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει την Τρίτη στο ιστορικό υψηλό των 3.673,95 δολαρίων. Τα futures χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου υποχώρησαν 0,2% στα 3.673,6 δολάρια.

«Τον χρυσό «σώζει» η απότομη αύξηση των εβδομαδιαίων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας, οι οποίες έφτασαν σε τριετές υψηλό στις 263.000, ενώ ο δομικός ΔΤΚ παραμένει αυξημένος στο 0,3% σε μηνιαία βάση», δήλωσε ο Tai Wong, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Οι πρόσφατες κινήσεις των τιμών υποδηλώνουν κάποια κόπωση των αγοραστών, αλλά οι προοπτικές του χρυσού τους επόμενους μήνες παραμένουν θετικές, περιορίζοντας το περιθώριο για σημαντική υποχώρηση, πρόσθεσε ο Wong.

Οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση των τελευταίων επτά μηνών, ενώ οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας επίσης αυξήθηκαν απότομα, υπογραμμίζοντας την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Αύγουστο, αντανακλώντας τα ασθενέστερα περιθώρια κέρδους των εμπορικών υπηρεσιών και το συγκρατημένο κόστος αγαθών.

Σε συνδυασμό με τα αναθεωρημένα στοιχεία για την απασχόληση της περασμένης εβδομάδας που αποκάλυψαν 911.000 λιγότερες θέσεις εργασίας τους 12 μήνες έως τον Μάρτιο, τα στοιχεία υποδεικνύουν επιβράδυνση της υποκείμενης δυναμικής στην οικονομία και προσθέτουν «βάρος» στις προσδοκίες για χαλάρωση της πολιτικής της Fed.

Οι αγορές προεξοφλούν πως θα υπάρξει μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση πολιτικής της Fed την επόμενη Τετάρτη, με μια μικρή πιθανότητα μείωσης μισής μονάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του FedWatch της CME. Η κεντρική τράπεζα σταμάτησε τον κύκλο χαλάρωσης τον Ιανουάριο, καθώς στάθμισε τον πληθωριστικό αντίκτυπο των δασμών.

Το κίτρινο μέταλλο έχει σημειώσει κέρδη 38% μέχρι στιγμής φέτος και συχνά θεωρείται ότι ακμάζει σε συνθήκες χαμηλότερων επιτοκίων, εκτιμώμενο από τους επενδυτές ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού και της ευρύτερης αβεβαιότητας.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το spot ασήμι αυξήθηκε κατά 1,2% στα 41,63 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,1% στα 1.385,05 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 1,7% στα 1.193,43 δολάρια.