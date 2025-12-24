Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας μετά τον τραυματισμό στρατιωτικού

Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.

Το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως» σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, κατά το οποίο ένας Ισραηλινός αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά αφού το στρατιωτικό όχημα που επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό, υπογράμμισε η ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου. Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία, πρόσθεσε.

Δεν κατέστη σαφές αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πρόσφατα, ή αν είχε τοποθετηθεί παλαιότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπενιαμίν Νετανιάχου
Χαμάς
Ισραήλ
Γάζα
