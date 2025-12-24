Πολιτική | Διεθνή

Νετανιάχου: Δαπάνες 110 δισ. δολαρίων για ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων την επόμενη 10ετία

Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Θα συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε τα απαραίτητα εφόδια, ενώ θα εξοπλιζόμαστε ανεξαρτήτως» είπε ο Νετανιάχου μιλώντας σε μια εκδήλωση νέων πιλότων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια σέκελς (110 δισεκ. δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων για να μειώσει την εξάρτηση από άλλες χώρες.

«Θα συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε τα απαραίτητα εφόδια, ενώ θα εξοπλιζόμαστε ανεξαρτήτως» είπε ο Νετανιάχου μιλώντας σε μια εκδήλωση νέων πιλότων.

«Δεν γνωρίζω αν μια χώρα μπορεί να γίνει πλήρως ανεξάρτητη αλλά θα προσπαθήσουμε…να εξασφαλίσουμε τα όπλα μας να παράγονται όσο το δυνατόν στο Ισραήλ» είπε ο ίδιος. « Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων για το κράτος του Ισραήλ και να μειώσουμε την εξάρτηση από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

