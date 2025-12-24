Μεικτή εικόνα στα ταμπλό των ευρωαγορών

Ο Stoxx 600 ολοκλήρωσε οριακά κάτω από το όριο, στο -0,01% και στις 588,65 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματιστήρια Γερμανίας και Ιταλίας παρέμειναν κλειστά.

Με ανάμεικτα πρόσημα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές έκαναν απολογισμό της ασταθούς φετινής χρονιάς κατά τη διάρκεια της συντομευμένης συνεδρίασης συναλλαγών της παραμονής των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε οριακά κάτω από το όριο, στο -0,01% στις 588,65 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε flat στις 8.103 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε 0,19% και τις 9.870 μονάδες. Στην Ισπανία ο IBEX 35 ολοκλήρωσε στο -0,06% στις 17.172 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματιστήρια της Γερμανίας και της Ιταλίας παρέμειναν κλειστά.

Οι μετοχές πολυτελείας σημείωσαν κέρδη, με τις Richemont, ιδιοκτήτρια της Cartier, LVMH και Kering να προσθέτουν 1,19%, 0,77% και 1,3% αντίστοιχα.

Οι μετοχές εξόρυξης ενισχύθηκαν επίσης μετά την άνοδο των τιμών του χρυσού, του αργύρου, της πλατίνας και του χαλκού σε ιστορικά υψηλά.

«Οι δυνάμεις που ωθούν τις τιμές των μετάλλων υψηλότερα, όπως το βαρύ δημόσιο χρέος το 2026, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η χαλαρότερη νομισματική πολιτική, μεταξύ άλλων, διατηρούν τις προοπτικές για τις τιμές των μετάλλων θετικές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγοράς Ιπεκ Οζκαρντέσκαγια.

Χθες, ο Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,35% κλείνοντας στις 588,73 μονάδες, σφραγίζοντας ένα φρέσκο ρεκόρ. Ο δείκτης αναφοράς έχει ενισχυθεί κατά 14% φέτος και, με μια εβδομάδα να απομένει, φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για το τρίτο συνεχόμενο έτος κερδών. Χθες τη μεγάλη ώθηση έδωσε η μετοχή της Novo Nordisk, που ενισχύθηκε κατά 9,2%.

Στα επιχειρηματικά, στην εξαγορά της Dynavax Technologies για περίπου 2,2 δισ. δολάρια προχωρά η Sanofi, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στα εμβόλια, που επί του παρόντος βασίζονται στη μάχη κατά της γρίπης. Η Sanofi θα καταβάλει 15,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Dynavax με έδρα την Καλιφόρνια, με τo deal να ισοδυναμεί με upside 39% από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της αμερικανικής εταιρείας την Τρίτη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Επίσης, σε συμφωνία να πουλήσει στην αμερικανική επενδυτική Stonepeak Partners το πλειοψηφικό μερίδιό της στην Castrol κατέληξε η ΒP σύμφωνα με το Bloomberg την Τετάρτη. Το deal αποτιμά την Castrol στα 10,1 δισ. δολάρια, μαζί με το το χρέος της. Ο βρετανικός πετρελαϊκός γίγαντας θα ξεφορτωθεί το 65% των μετοχών του στη μονάδα λιπαντικών, έναντι περίπου 6 δισ. δολαρίων, ενώ θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο μέσω κοινοπραξίας. Η μετοχή της BP υποχώρησε 0,39% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.