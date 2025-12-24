Πολιτική | Ελλάδα

Γεραπετρίτης: Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γεραπετρίτης: Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ
Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η πολιτική των αποκαλούμενων «ήρεμων νερών» «είναι μια θεμελιώδης επιλογή του πρωθυπουργού».

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Σκάι, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους προκειμένου να προλαμβάνονται πιθανές εντάσεις και κρίσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η πολιτική των αποκαλούμενων «ήρεμων νερών» «είναι μια θεμελιώδης επιλογή του πρωθυπουργού», η οποία έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να κερδίσει χρόνο «να ανασυνταχθεί τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και σε αυτόν της οικονομίας».

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών στην Άγκυρα όπου και αναμένεται να συναντηθούν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ατζέντα του Συμβουλίου, θα προετοιμαστεί στον επόμενο γύρο του πολιτικού διαλόγου και της «θετικής ατζέντας», οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οι «θεμελιώδεις, υποκείμενες» διαφορές, με αιχμή την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, παραμένουν, «αλλά αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει τις δύο πλευρές να συναντώνται και να συνομιλούν».

«Διαφαίνεται ότι υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσουμε σε μια οριστική λύση μεγάλων θεμάτων μας», ανέφερε και προσέθεσε πως «έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, αλλά το τελευταίο μίλι είναι το πιο δύσκολο».

Σημείωσε δε πως το γεγονός ότι δε βρέθηκαν μέχρι στιγμής Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι υπάρχει κρίση στη σχέση τους, όπως δεν θα ίσχυε απαραίτητα και το αντίθετο και τόνισε πως θα πρέπει να επέλθει μια κανονικότητα στις συναντήσεις.

«Δε θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε και τόνισε πως «σήμερα η Ελλάδα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί από θέση ισότιμη αν όχι ισχύος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η πικρή αλήθεια για το μελομακάρονο

Δύο κινήσεις για λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2026 - Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν

Lamda - Ελληνικό: «Ψηλώνει» ο Riviera Tower, διεθνές ενδιαφέρον για τα οικιστικά - Η τελευταία «φουρνιά» deals

tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Τουρκία
Ελληνοτουρκικά
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider