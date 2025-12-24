Σε 561.890 οι εγγεγραμμένοι μαθητές δημοτικών το 2023/2024 - Πτώση 2,1%

Οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν σε 4.314 (-0,9%) με 4.148 δημόσια ιδρύματα (-1,1%) και 166 ιδιωτικά (+3,3%) ενώ οι εγγεγραμμένοι μαθητές δημοτικών υποχώρησαν (-2,1%) σε 561.890 με το 51,3% να είναι αγόρια και το 48,7% κορίτσια.
Λιγότερα παιδιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2023/2024 ενώ παρατηρήθηκε αύξηση του διδακτικού προσωπικού.
Οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν σε 4.314 (-0,9%) με 4.148 δημόσια ιδρύματα (-1,1%) και 166 ιδιωτικά (+3,3%) ενώ οι εγγεγραμμένοι μαθητές δημοτικών υποχώρησαν (-2,1%) σε 561.890 με το 51,3% να είναι αγόρια και το 48,7% κορίτσια. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 77.598 εκπαιδευτικούς (άνοδος 13,1%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία:
- Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, μειώθηκαν κατά 0,7% στα νηπιαγωγεία και κατά 0,9% στα δημοτικά
- Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκε κατά 4,9% στα νηπιαγωγεία και κατά 13,1% στα δημοτικά
- Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, παρουσίασαν μείωση κατά 3,1% στα νηπιαγωγεία και κατά 2,1% στα δημοτικά
- Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% στα δημοτικά
- Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2023/2024 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 7,6 μαθητές στα νηπιαγωγεία και 1 εκπαιδευτικός για 7,2 μαθητές στα δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2022/2023, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 8,2 και 1 προς 8,4
- Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 36% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 35,9% του σχολικού πληθυσμού των δημοτικών της Ελλάδας