ΒΕΑ: Ευκαιρία απλοποίησης ή νέο βάρος για τις επιχειρήσεις το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ;

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, με την πλήρη παραγωγική λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, η αγορά εργασίας εισέρχεται σε ένα νέο ψηφιακό στάδιο.

«Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι απλώς η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα, αλλά το αν αυτή η μετάβαση θα διευκολύνει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις», όπως σημειώνεται σε ανάρτηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας τονίζει ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί στην πράξη. Η ψηφιακή αναβάθμιση πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί με γνώμονα τις πραγματικές δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων και των λογιστηρίων τους, με επαρκή χρόνο προσαρμογής, σαφείς οδηγίες και ουσιαστική υποστήριξη. Η μετάβαση στο νέο σύστημα οφείλει να αποτελέσει εργαλείο διευκόλυνσης και διαφάνειας για την επιχειρηματικότητα, όχι ακόμη μία πηγή αβεβαιότητας.

«Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καλείται να αποτελέσει τη βασική ψηφιακή βάση πάνω στην οποία θα ενοποιηθούν όλες οι κρίσιμες διαδικασίες απασχόλησης και, σε δεύτερο χρόνο, κοινωνικής ασφάλισης μέσω του έργου ΑΡΙΑΔΝΗ. Για τις μικρές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, το στοίχημα είναι ξεκάθαρο: Λιγότερη γραφειοκρατία, ενιαίες και λειτουργικές διαδικασίες, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου - όχι νέες επιβαρύνσεις και τεχνικά εμπόδια», αναφέρει το ΒΕΑ.