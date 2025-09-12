Προς εβδομάδα κερδών οι ευρωαγορές

Στο επίκεντρο τα επιτόκια από EKT, ο αμερικανικός πληθωρισμός, η βρετανική ανάπτυξη και η ετυμηγορία της Fitch για Γαλλία.

Την πρώτη κερδοφόρα εβδομάδα τους μετά από δύο «κόκκινες» επιδιώκουν να πετύχουν οι ευρωαγορές, με τους επενδυτές να «ξεσκονίζουν» εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα επιτόκια από EKT, τον αμερικανικό πληθωρισμό αλλά και τη βρετανική ανάπτυξη. Οι traders περιμένουν την ετυμηγορία της Fitch για την Γαλλία ενώ αισιοδοξούν πως οι πιέσεις στις τιμές των ΗΠΑ θα οδηγήσουν τη Fed σε μείωση επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,06% στις 555,13 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 χάνει 0,14% στις 5.379 μονάδες. Στη Γερμανία, ο DAX ενισχύεται 0,08% στις 23.722 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,10% στις 7.815 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,30% στις 9.325 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στο -0,09% και τις 42.397 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολισθαίνει 0,30% στις 15.258 μονάδες.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Παρασκευής έδειξαν ότι η οικονομία της Βρετανίας κατέγραψε μηδενική ανάπτυξη τον Ιούλιο, μετά από άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Η οικονομική στασιμότητα προβληματίζει την ΒοΕ ενόψει της συνεδρίασής της για τη νομισματική της πολιτική την επόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται πως χτες, η ΕΚΤ άφησε στον πάγο για δεύτερη συνάντηση.

Οι διεθνείς επενδυτές προσβλέπουν στην διήμερη συνεδρίαση της FOMC της Fed των ΗΠΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Οι χρηματαγορές προεξοφλούν σε συντριπτική πλειοψηφία μια μείωση επιτοκίων 0,25% καθώς ο αμερικανικός δομικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε 3,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, ανοίγοντας το δρόμο για περικοπή στο κόστος δανεισμού, καθώς οι δασμοί εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές.

Στα εταιρικά νέα, το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής τράπεζας Sabadell συνέστησε ομόφωνα στους μετόχους της να απορρίψουν την προσφορά εξαγοράς από την BBVA. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο' Λάιρι, δήλωσε στους Financial Times ότι η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους είναι έτοιμη να μειώσει κατά 1 εκατ. τα εισιτήρια για την Ισπανία εν μέσω της διαμάχης σχετικά με τις φορολογικές πολιτικές της.

Κέρδη στην Ασία - Διαδοχικά ρεκόρ για τον ιαπωνικό Nikkei

Ανοδικά κινήθηκαν και σήμερα οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, με τις μετοχές του τομέα της τεχνολογίας και των κατασκευαστών τσιπ να ηγούνται των κερδών. Το Χονγκ Κονγκ και η Νότια Κορέα ξεχώρισαν στις επιδόσεις, ενώ ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, παρά την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα με άνοδο άνω του 1%, φτάνοντας στις 44.888 μονάδες,

Ο TOPIX της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,7%, φτάνοντας επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό, με 3.171,77 μονάδες. Ο KOSPI της Νότιας Κορέας έκανε άλμα 1,3%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1,6%. Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας ενισχύθηκε 0,2%, ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ισχυροποιήθηκε 0,7% και ο Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε 0,3%.